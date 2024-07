Descobreixen la pintura rupestre figurativa més antiga del món

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La representació de tres figures humanes interactuant amb un porc salvatge és la pintura rupestre figurativa més antiga del món. Les imatges, pintades fa almenys 51.200 anys, són en una cova a l’illa indonèsia de Sulawesi. El descobriment, realitzat per un equip de científics d’Austràlia i Indonèsia, ha estat possible gràcies a l’ús d’una nova tècnica de datació que ha revelat que les pintures d’aquesta illa que són entre les més antigues del món tenen almenys 5.700 anys més de l’estimat inicialment.

La troballa confirma que tant la representació de figures d’aspecte humà i animals com l’ús d’escenes compostes en l’art van ser fetes servir pels humans molt abans del que es pensava. Els detalls de l’estudi es publiquen aquest dimecres a la revista Nature.

Art rupestre a les coves de Sulawesi

Les pintures rupestres de les coves càrstiques de l’illa de Sulawesi (o illa de Cèlebes) són l’evidència de la presència d’humans moderns a les illes oceàniques entre Àsia i Austràlia-Nova Guinea, i es troben entre les mostres d’art rupestre figuratiu més antigues del món.

El 2014, un equip de científics d’Austràlia i Indonèsia va descobrir que les pintures trobades a set coves del sud-oest de Sulawesi tenien entre 39.900 i 17.400 anys d’antiguitat però que fins i tot podrien ser més antigues.

El 2020, un altre equip d’australians anunciava que una escena de caça trobada a les coves de l’illa tenia 43.900 anys i un any després, van trobar el dibuix d’un porc berrugós pintat en unes coves a la regió de Maros-Pangkep. La pintura tenia 45.500 anys i era, per tant, l’art rupestre figuratiu més antic del món. Ara, una nova datació més precisa i amb noves tècniques, ha revelat que les pintures d’illa són diversos milers d’anys més antigues.

Nova tècnica de datació

Per fer l’estudi, l’equip liderat per Maxime Aubert, de la Griffith University (Austràlia), ha fet servir un mètode de datació alternatiu conegut com a imatges de sèries d’urani per ablació làser (sèries LA-U) per tornar a avaluar algunes de les pintures rupestres de la regió de Maros-Pangkep, al sud de Sulawesi (Indonèsia). El mètode utilitza un làser acoblat a un espectròmetre de masses per analitzar mostres de carbonat càlcic amb detall i calcular l’edat amb més precisió. Els autors van analitzar l’escena de caça, datada en almenys 43.900 anys i considerada una de les pintures narratives més antigues del món però amb el nou mètode, han estimat que la pintura té, com a mínim, uns 48.000 anys d’antiguitat, almenys uns 4.000 anys més del que es pensava. I després d’aplicar el mètode a un exemple d’art figuratiu sense datar de Leang Karampuang (també a la regió de Maros-Pangkep), que representa tres figures humanes interactuant amb un porc, van descobrir que la pintura es va fer fa almenys 51.200 anys, el que la converteix en l’art rupestre figuratiu més antic conegut fins la data i en l’escena narrativa més antiga.

Per als autors, les conclusions d’aquest estudi posen en dubte que la representació de figures d’aspecte humà i l’ús de la composició narrativa (escenes) per transmetre significat en l’art no es van fer relativament comuns fins finals del Plistocè tardà (fa entre 14.000 i 11.000 anys) com s’ha defensat fins ara. A més, defensen que el mètode de la sèrie LA-U és més ràpid, més rendible, menys destructiu per a les obres d’art i proporciona una millor resolució espacial (i, per tant, millora la precisió, en comparació amb el mètode basat en solucions).