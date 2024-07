Una firma vinculada amb la Universitat de Lleida investiga un nou tractament contra el càncer de pell

Desenvolupar una immunoteràpia personalitzada contra el melanoma, un tipus de càncer de pell que en estadis avançats només té una taxa de supervivència del 25%. Aquesta és la missió de Nema Health SL, una nova empresa derivada (spin-off) de la Universitat de Lleida que busca finançament per completar els estudis preclínics i poder així començar els assajos en pacients.

La directora científica, Marta Corral, explica que el projecte va sorgir “per casualitat” el 2018, quan estava desenvolupant la seua tesi doctoral amb el Grup d’Investigació en Immunologia i Metabolisme de l’IRBLleida. “Estàvem investigant sobre la Diabetis tipus I i casualment vam descobrir unes petites molècules que són capaces d’estimular el sistema immunitari”. Estirant aquest fil, els investigadors van provar en ratolins una immunoteràpia que barrejava aquestes molècules (pèptids DIF) amb mostres tumorals. El resultat: es va frenar el creixement del càncer en aquests pacients animals i, a més, no van observar cap efecte secundari al tractament. Gràcies a una primera inversió de la fundació Mobile World Capital, el mes de març passat va començar a caminar l’empresa biotecnològica Nema Health SL.

“Perquè una teràpia com aquesta arribi al mercat hi ha d’haver uns deu anys de treball i una inversió de gairebé cinquanta milions d’euros”, assenyala Corral, que ara busca finançament per completar els estudis de toxicitat que marca l’Agència Espanyola del Medicament i així poder començar els assajos en pacients d’aquí a uns tres anys. Encara que l’estudi se centra en el melanoma, molts altres tipus de càncer són candidats per a l’ús d’aquesta immunoteràpia, inclosos alguns que actualment no tenen un tractament efectiu, com el càncer de pulmó, de pàncrees o d’ovari. Si aquest tractament arribés als pacients oncològics “suposaria una millora de la seua supervivència o una cronificació del càncer”, explica en aquest sentit Corral, que destaca que “a banda de tenir més temps de vida aquest seria un temps de qualitat perquè no tindrien efectes secundaris (o en tot cas serien menors que els que deixen els tractaments actuals com la quimioteràpia o la radioteràpia)”.

A part de Corral, formen part de l’empresa Nema Health SL el professor d’immunologia de la UdL i investigador de l’IRBLleida Joan Verdaguer; l’investigador de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR), Jordi Barquinero, i l’experta en direcció d’empreses biotecnològiques Olga Rué. També consten com a assessoris els professors de la UdL i facultatius de l’Hospital Arnau de Vilanova Rosa Maria Martí i Robert Montal.