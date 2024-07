'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' en cent piscines de la demarcació, el 14 de juliol

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) organitzarà el diumenge 14 de juliol una nova edició de la campanya solidària Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, un esdeveniment anual que té per objectiu recaptar fons i sensibilitzar sobre aquesta malaltia neurològica incurable que afecta més de 9.000 persones a tot el territori.

Fins ara, un total de 98 piscines de les comarques lleidatanes s’han sumat a la campanya. Aquest any, l’acte central a Ponent es desenvoluparà a les piscines municipals del barri de Balàfia, a Lleida (12.00 hores). A banda de la participació presencial, els ciutadans poden “mullar-se de forma virtual” efectuant una dotació amb l’adquisició dels productes solidaris al web Mullat.cat. “Hem avançat molt en el tractament i diagnòstic precoç. Una persona que rep ara el diagnòstic d’esclerosi múltiple té una situació molt diferent que fa vint o trenta anys, però encara queda molt per fer. En investigació és necessària una major inversió per tal de conèixer les causes de la neurodegeneració i poder millorar l’evolució de la malaltia”, explica Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple. A tot Catalunya, més de 500 piscines ja s’han adherit al Mulla’t.