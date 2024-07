Guardó per al 'Lectura' de SEGRE

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El periodista de SEGRE Jaume Barrull va rebre ahir el VII Premi de Periodisme Feminista María Luz Morales pel seu reportatge L’altra paritat pendent, publicat al suplement dominical Lectura l’octubre de l’any passat. El treball posa sobre la taula la falta de paritat en treballs tradicionalment feminitzats, on els homes encara són excepcions que confirmen les regles. Barrull, que entrevista bibliotecaris, infermers i professors d’Educació Infantil lleidatans, constata amb aquest reportatge que “encara falta camí per assolir la veritable igualtat ja que, en una societat patriarcal com l’actual, encara són pocs els homes que aposten per ocupacions que històricament han estat menyspreades, com els que estan relacionades amb les cures a les persones”.

El guardó, dedicat a la primera dona que va dirigir un diari d’àmbit estatal (La Vanguardia) i dotat amb 2.000 euros, el convoquen cada any l’Observatori Cultural de Gènere i l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En aquesta setena edició, es van presentar prop de vuitanta treballs periodístics. La cerimònia de lliurament es va celebrar al centre feminista CIBA de Santa Coloma de Gramenet, on Barrull va rebre el premi de mans de l’alcaldessa d’aquest municipi barceloní, Núria Parlon. Quant a l’accèssit, aquest any va ser guardonada Beatriz Lecumberri pel treball La resistencia de las periodistas afganas ante la mordaza talibán, publicat al vertical Planeta Futuro d’El País, que tracta el treball de les reporteres afganeses dins i fora del seu país.