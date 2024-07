Un robot motiva a beure aigua els usuaris de la residència Balàfia II de Lleida

La residència Balàfia II, a Lleida, compta des del passat dia 1 amb un robot que recorda als usuaris que han de beure aigua o sucs, per estar ben hidratats, i registra quant líquid ingereix cada un. Es tracta del projecte Hidroponent, liderat pel departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL).

Temi és un robot que des del passat dia 1 conviu amb trenta usuaris de la residència Balàfia II, a Lleida, i els motiva perquè beguin aigua o suc i estiguin així ben hidratats. Interactua amb els residents en l’esmorzar, a mig matí, el dinar i el sopar, els posa vídeos i cançons i participa en activitats dissenyades especialment perquè s’hidratin (vegeu el desglossament), pensant sobretot que els ancians beguin més líquid en les onades de calor, que són cada vegada més habituals a causa del canvi climàtic. El robot permet també al personal del geriàtric registar la ingesta de líquid de cada resident (el nivell òptim són 8 vasos al dia).

Es tracta del projecte Hidroponent, liderat per Teresa Botigué, del departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) i finançat amb 225.990 euros per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i d’Investigació. Així mateix, també hi participen departaments d’enginyeria i de comunicació i el robot ha estat dissenyat pel Grup Saltó. Ricard Ribalta i Ana Chiratcu, d’aquesta empresa, apunten que l’han adaptat als requisits d’aquest projecte.

El robot permet registrar la ingesta de líquid de cada resident. - AMADO FORROLLA

Temi seguirà a Balàfia II fins al 23 d’agost i durant aquest temps 30 usuaris més de la residència seguiran el mateix programa d’hidratació, però sense la intervenció del robot. Després analitzaran el nivell d’hidratació dels dos grups per determinar si Temi ha contribuït o no a una major ingesta de líquids.D’altra banda, la directora del geriàtric, Laura Lozano, i la coordinadora i responsable d’higiene, Aloma Casol, van destacar que els residents estan responent molt bé a la presència del robot. Així mateix, Tere Rodríguez, directora de centres gestionats per GSS a Lleida, va assenyalar la importància que té la investigació en el sector social.

Control també en altres col·lectius vulnerables, com temporers i nens

Les persones d’edat avançada solen tenir dificultats per beure, al no tenir sensació de set, de manera que en el marc del programa s’han dissenyat activitats per fomentar la hidratació dels residents de Balàfia II. Els que interactuen amb el robot Temi van participar ahir en el primer dels tallers per a aquesta finalitat, que va consistir a pintar un mural de color blau. A l’acabar, tots van beure aigua o suc, uns més que d’altres, i el personal va registrar a la pantalla del robot la quantitat que va prendre cada un. Altres activitats programades són un bingo musical en el qual quan cantin línia o bingo hauran de beure, així com tallers sensorials i fisioteràpia adaptada per a aquest propòsit.

El projecte Hidroponent té per objectiu millorar la hidratació d’altres col·lectius vulnerables, a més del de les persones grans, com són els nens de poca edat i també les persones que treballen a la campanya de recollida de la fruita. Per això, aquest mateix mes començaran una altra fase del programa que consistirà a monitorar nivells d’hidratació d’un grup de temporers a través d’uns dispositius digitals (una espècie de braçalets) que mesuraran la suor, el sodi i els electròlits. A més, al setembre està previst començar una tercera fase amb alumnes del col·legi Mare de Déu del Carme d’Alcoletge i de l’institut escola Torre Queralt del barri del Secà de Sant Pere de la capital.