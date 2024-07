Fruita de Lleida per als més petits

Térmens va acollir ahir la inauguració de l’onzena edició de la campanya Disfruita-la, per promocionar el consum de fruita entre els més petits i que impulsa Unió de Pagesos amb la col·laboració de la diputació de Lleida. Aquest estiu arribarà a nou localitats lleidatanes amb la participació prevista de 500 nens. Les activitats van començar a la Portella (2 de juliol), Castellserà (3 de juliol) i Sidamon (4 de juliol), abans d’arribar a Térmens. Posteriorment, serà el torn de Castelldans (9 de juliol), Solsona (10 de juliol), Oliana (11 de juliol), Cervera (12 de juliol) i Montgai (3 d’agost). La inicitiva va dirigida als nens dels casals d’estiu de diferents municipis de la demarcació per incentivar el consum de fruita de temporada i de proximitat utilitzant una metodologia pràctica per recuperar l’hàbit de menjar fruita en l’entorn familiar.

L’acte d’ahir va comptar amb l’assistència del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; els membres d’Unió de Pagesos Jaume Pedrós i Jaume Gardeñes; el regidor d’Agricultura de l’ajuntament de Térmens, Vicenç Pascual Reñé; i del diputat provincial Marc Solanes. Talarn va destacar que “la fruita, un dels productes més singulars que a Lleida sabem produir millor que ningú, és per a nosaltres més que un aliment, és una de les millors oportunitats per mostrar-nos al món. La fruita ens presenta com una societat que treballa per la qualitat dels seus productes, respectant la terra i dignificant el treball del camp”.

S’ofereixen tastos guiats de fruita dolça a nens d’entre 4 i 12 anys. Uns tastos en els quals els nens degusten productes de temporada com nectarines, cireres, préssecs, pomes o albercocs amb la dinamització del grup d’animació La Cremallera.