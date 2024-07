El Ball de Gitanes omple Cervera

El Ball de Gitanes de Cervera va omplir ahir a la tarda la plaça Major de la capital de la Segarra en la celebració del seu desè aniversari. Ho va fer acompanyat amb els lluïments d’uns altres cinc grups de la cultura popular catalana com són els Falcons de Vilanova i la Geltrú, el Ball de Pastorets de l’Arboç, el Ball de Faixes d’Agramunt, el Ball de Cercolets d’Igualada i el Ball de Bastons de Montblanc. La pluja no va poder aigualir la festa a l’aire lliure, si bé es va suspendre la cercavila des de la plaça Universitat. La jornada va tancar amb un sopar popular i actuacions musicals.

Es tracta de grups històrics de la cultura popular catalana, bàsicament, del segle XVIII. En el cas del Ball de Gitanes de Cervera, la primera referència se situa l’any 1702. Originàriament, el ballaven homes disfressats de dona. L’actual entitat es va crear el 2014 i es va estrenar per la festa del Corpus, que tradicionalment és la festa gran dels grups de la cultura popular. Es tracta d’una dansa al voltant d’un pal amb un ram de flors al centre. Els ballarins combinen el trenat i el destrenat de les cintes amb Versots satírics dedicats a qüestions locals. En certa forma es podria dir que els versots del Ball de Gitanes, pel seu estil, tenen cert paral·lelisme amb els tradicionals versots del Ball Parlat de Cervera que cada mes de juny celebren els diables. Aquest any els versots van criticar la Paeria per la falta d’ajuts als grups de la cultura popular.El Ball de Gitanes s’inclou dins de l’entitat Seny Major de Cervera que dona cabuda a un total d’onze grups que participen cada any en els actes del Seguici Festiu. Les formacions més antigues són els Geganters, que es remunten al 1948, la colla sardanista Jovencells del 1957, els Diables Carranquers, responsables del foc de l’Aquelarre, el 1994 i els Bombollers, que es van crear el 1996.