Un incendi sense víctimes deixa a la deriva un ferri amb 411 persones a prop d’Eivissa

Un incendi declarat a les 2.30 hores al ferri Tenacia, de la naviliera GNV, que cobria la ruta València-Palma i es trobava a unes 22 milles d’Eivissa, ha deixat a la deriva el vaixell, en el qual viatgen 350 passatgers i 61 tripulants que han resultat il·lesos.

Segons ha informat Salvament Marítim, l’incendi va quedar controlat durant la nit però a les 10 hores continuava actiu i per a la seua extinció han estat desplaçats en helicòpter fins l’embarcació tres bombers de la Generalitat de Catalunya.

Unes altres dos dotacions de bombers catalans han estat mobilitzades fins la zona, on s’han desplaçat també dos vaixells 'salvamar' i un remolcador de Salvament Marítim, així com diversos helicòpters.

Tant el passatge com la tripulació romanen al vaixell, ja que l’incendi no s’ha estès fora de la zona de màquines i no s’han produït danys personals.