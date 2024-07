“Una experiència espiritual i humana molt bonica i emocionant per a tots els participants.” Així va definir ahir Sor María Victoria Triviño el curset d’iconografia religiosa celebrat durant una setmana a l’Hotel Santuari del Sant Crist de Balaguer. La superiora del Convent de Sant Clara de la capital de la Noguera estava exultant després d’haver pogut recuperar aquest singular taller de pintura religiosa, que havien interromput fa quatre anys després de l’esclat de la pandèmia de la covid. I ho han fet de nou amb la presència de tot un mestre en aquest art, l’italià Giancarlo Pellegrini, expert iconògraf que des de la dècada dels anys vuitanta s’ha dedicat a l’estudi i la difusió d’aquest gènere artístic. “Veure emergir el rostre, sigui del Senyor, sigui de Santa Clara o de Sant Francesc, de la foscor a la llum a les taules de fusta de til·ler, ha estat una experiència indicible per a cadascun dels participants”, va assegurar Triviño. El taller va comptar amb 13 inscrits, entre els quals tres germanes clarisses, però també gent apassionada per les icones religioses procedent de Lleida, Mollerussa, Barcelona o Deltebre. Triviño va destacar que, “amb summa satisfacció, cadascun dels participants es va emportar a casa la seua pintura després d’una setmana de classes, i n’hi ha hagut uns quants que ja han reservat plaça per a l’any que ve”. La jornada d’ahir va començar amb una missa al Sant Crist, després de la qual les germanes clarisses van interpretar un cant contemplatiu al·lusiu a la imatge. Mossèn Joan Pujol va beneir les icones amb una oració i l’acte va acabar amb la Dansa dels Àngels. Triviño va afegir que aquesta formació pretén ser com “una escola d’espiritualitat a través de l’art de la pintura, adaptada als coneixements de cada alumne”. De fet, algunes inscrites ja havien participat en aquest taller en un parell d’ocasions abans de l’aturada.

Un Convent de Santa Clara amb artesania, sabó de mel i botiga

Malgrat que figura entre els ordes religiosos de clausura, les germanes del Convent de Sant Clara de Balaguer són de les més obertes, tant per fer les compres o encàrrecs com per a sortides culturals i nombroses activitats obertes al públic, com l’acabat de celebrar taller artístic iconogràfic. De fet, ja fa més d’una dècada que compten amb connexió d’internet per contactar amb familiars o col·laborar en revistes religioses o edició de llibres. Així mateix, des de principis del segle XXI, les germanes es van fer populars per dedicar part de la seua jornada a elaborar per a diferents sastres algunes de les peces de la vestimenta que llueixen els toreros, com les alamares (la decoració de la típica jaqueta) brodades en or i lluentons. El 2019, les monges van impulsar la Botigueta del Convent, per donar resposta a la demanda de molts visitants del santuari del Sant Crist d’emportar-se de record dolços elaborats per la comunitat de les clarisses. I l’any 2021 van posar a la venda un sabó artesà elaborat amb mel, glicerina i aroma de lavanda de Can Rosselló.