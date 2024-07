Supermercats espanyols, "en risc" de vinculació amb la desforestació al Brasil

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Diversos grans supermercats espanyols "corren el risc d’estar vinculats" amb la desforestació importada en l’Amazonía i el Cerrado del Brasil per cultius de soja, un cereal que Espanya importa per a la fabricació de pinsos, segons un estudi de l’organització internacional Mighty Earth.

Segons les dades de l’organització ambientalista, l’any passat "Espanya va importar quatre milions de tones de soja" procedents d’aquestes zones, la qual cosa constitueix un "risc" de vincular-los amb la desforestació o la conversió d’ecosistemes altament amenaçats ja que el sector "no presta prou atenció" a aquest problema.

Mighty Earth reconeix que les taxes de desforestació a l’Amazones estan disminuint però denuncia que en el Cerrado les taxes gairebé es van duplicar el 2022.

La soja, insisteix, és un dels cultius que provoquen la destrucció d’aquesta sabana, "casa del 5 % de les espècies de biodiversitat del món" a més de "comunitats indígenes i tradicionals desplaçades".

Ramaderia intensiva i productes carnis

Mighty Earth exigeix al Govern l’aplicació del reglament europeu perquè "no s’està abordant adequadament" el problema derivat del consum de soja, rica en proteïnes, per a l’engreixament "el més ràpid possible" de la ramaderia a Espanya i la consegüent producció d’una àmplia gamma de productes com carns de porc i gall dindi, pernil cuit o embotits, entre altres productes, que es venen als supermercats espanyols.

L’autora principal de l’informe i portaveu d’aquesta organització ecologista a Espanya, Isabel Fernández, creu que aquests establiments "han de ser part de la solució per salvar els preciosos biomes del Brasil d’una destrucció més gran".

Mighty Earth afirma que s’han "desmantellat els probables vincles dels distribuïdors minoristes més grans d’Espanya amb la desforestació provocada pel cultiu de soja a l’Amazones i el Cerrado i ara demanem mesures urgents", perquè l’anàlisi dels informes no financers i les polítiques de compra de les cadenes d’alimentació revela que el risc podria vincular també diverses empreses càrnies.

El document demana d’actuar davant de "la falta de voluntat i d’un compromís ferm i transparent per part dels grans comerciants de soja", mitjançant l’aplicació del Reglament europeu de Lluita contra la Desforestació (EUDR), garantint la seua aplicació a partir del 30 de desembre de 2024 i ampliant el seu abast amb la inclusió d’altres terres boscoses i altres biomes amenaçats per la soja.

A més, insta als supermercats a comprometre’s públicament amb una política i un pla d’acció aplicable a tots els ecosistemes naturals, així com establir una plataforma pública per informar sobre els proveïdors directes i indirectes, per tal d’excloure de la cadena de subministraments tots els actors que contribueixin a la desforestació i conversió d’ecosistemes.