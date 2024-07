Colònies gratis per a nens amb càncer

Gairebé un centenar de nens i adolescents d’entre 7 i 17 anys de tot Espanya viatjaran diumenge a la Val d’Aran per gaudir d’una setmana de lleure a la muntanya. Es tracta de la 24a edició de les colònies d’estiu que organitza l’Associació Contra el Càncer (ACC) a Lleida, gratuïtes per a pacients i supervivents de càncer, gràcies a l’aportació solidària de diverses institucions i iniciatives de la demarcació. Després de l’èxit de l’any passat, en aquesta edició els grups tornaran a estar dividits per edats: fins als 15 anys els participants s’allotjaran a l’alberg Era Garona de Salardú. En canvi, els joves d’entre 15 i 17 s’allotjaran al refugi de Conangles.

“És molt interessant la interacció entre petits i grans, però entenem que les necessitats de cada nen són diferents”, va assegurar Jordi Arjó, psicòleg de l’ACC i coordinador de les colònies. “Els pares poden confiar que els seus fills estaran ben atesos”, va afirmar Arjó, que va afegir que “tenim un equip de pediatres oncològics de qualitat que estaran amb ells durant tota la setmana”. Diumenge, la Carlota Centeno, de 12 anys, repetirà per tercer any estada a les colònies. La seua mare, Carol Vera, va apuntar que la Carlota “les espera amb molta il·lusió” i que a més “pot compartir la seua experiència amb altres nens que travessen situacions semblants, amb qui manté el contacte durant tot l’any.”