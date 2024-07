George Clooney li demana a Joe Biden que es retiri de la contesa electoral

detail.info.publicated efe

L’actor i director George Clooney, un demòcrata confés que ha participat en diverses campanyes presidencials als EUA i ha donat suport a la reelecció del president Joe Biden s'ha unit aquest dimecres a les veus del seu partit que demanen al mandatari que es retiri de la contesa i doni pas a un nou candidat, i ha dit que la seua opinió la comparteixen en privat nombrosos congressistes i senadors.

L’actor nord-americà, que va liderar el mes passat, juntament amb l’actriu Julia Roberts, un esdeveniment de recaptació de fons, va deixar clar el seu suport a Biden com a senador, vicepresident i com a president. "El considero un amic i crec en ell. Crec en el seu caràcter. Crec en la seua moral. En els últims quatre anys, ha guanyat moltes de les batalles a les quals s'ha enfrontat", va dir l’estrella de Hollywood en un article d’opinió publicat al New York Times.

Però Clooney, un dels últims actors en sumar-se a la campanya per a la reelecció, també va afirmar que "l’única batalla que (Biden) no pot guanyar és la lluita contra el temps. Cap de nosaltres pot", va indicar per recordar que el Biden que busca ara la reelecció no és el mateix del 2010, quan era vicepresident.

"És devastador dir-lo, però el Joe Biden amb qui vaig estar fa tres setmanes en la recaptació de fons no era el Joe Biden (...) de 2010, ni tan sols era el Joe Biden de 2020. Era el mateix home que tots vam presenciar en el debat", va indicar a l’article d’opinió.

Biden es va enfrontar a l’aspirant republicà a la presidència Donald Trump en un debat que per a molts, inclosos un gran sector de líders demòcrates, va deixar clar que el mandatari s’ha de retirar de la contesa, davant de la qual cosa han començat a buscar-se possibles substituts.

"Estava cansat" Sí. Un refredat" Potser. Però els líders dels nostres partits han de deixar de dir-nos que 51 milions de persones no van veure el que vam veure. Estem tots tan terroritzats per la perspectiva d’un segon mandat de Trump que hem optat per ignorar tots els senyals d’advertència.

"És just assenyalar aquestes coses" Ha de ser. Es tracta de l’edat. Res més, però tampoc res que pugui revertir-se. No guanyarem al novembre amb aquest president", va dir i va assegurar que els demòcrates perdran l’oportunitat de controlar el Congrés si Biden contínua com a candidat. "Aquesta no és només la meua opinió; és l’opinió de tots els congressistes i governadors amb els quals he parlat en privat", ha afirmat.