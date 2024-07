Pressió social i xarxes socials, principals motius dels joves per consumir cànnabis

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pressió social i les xarxes socials són alguns dels principals motius pels quals els adolescents s’inicien en el consum de cànnabis, segons les dades extretes de l’enquesta ESTUDES sobre consum d’alcohol i altres drogues, que recull l’estudi 'Percepció del consum de cànnabis en població adolescent: metasíntesi d’estudis qualitatius’.

El cànnabis és la substància il·legal més popular entre la població de 14 a 18 anys a Espanya. El 26,9 per cent dels adolescents afirma haver consumit aquesta substància almenys una vegada a la vida i l’1,3 per cent reconeix que ho fa diàriament. El seu consum en aquesta etapa és un greu problema de salut pública, i es relaciona amb problemes de salut mental, de memòria i aprenentatge, baix rendiment escolar, l’increment del consum d’altres drogues i la delinqüència.

L’article, publicat a 'Gaceta Sanitaria', analitza 22 estudis realitzats en onze països entre el 2000 i el 2024 per provar d’identificar les raons darrere d’aquest consum i el risc que perceben els joves, amb l’objectiu de "desenvolupar polítiques sanitàries i educatives dirigides a la prevenció de consum de cànnabis" en adolescents.

Entre els principals motius per al consum, destaca la influència de factors externs, com la pressió social; molts adolescents "van admetre sentir temor de la marginació a sentir-se exclosos si no fumaven cànnabis", han recalcat els investigadors en l’estudi. A més, el consum d’aquesta substància en l’entorn familiar, per part de germans més grans o mares i pares és un gran factor promotor.

Per la seua part, la publicació de fotografies o vídeos en xarxes socials que mostren joves o artistes consumint cànnabis s’ha identificat com a "factors que contribueixen al consum", a més de fer-ho "més atractiu" i generar "una percepció de risc reduït". La facilitat d’adquirir aquesta substància és un altre dels motius pels quals els adolescents comencen a consumir-la.

Molts adolescents esmenten en els estudis que el consum de cànnabis els proporciona una sensació de benestar social i emocional, els ajuda a relaxar-se, redueix l’estrès, provoca la desaparició de preocupacions i pors i els proporciona plaer. En línies generals, els joves creuen que el consum esporàdic no comporta greus riscos per a la salut, ja que "no es percep com una droga dura" i que és "menys nociu per a la salut que les drogues en general i el tabac en particular, per considerar-ho més natural i contenir menys substàncies químiques", han apuntat a l’article.

"És essencial que oferim als joves les eines necessàries per gestionar l’estrès i les emocions negatives de manera saludable", ha incidit l’estudi. Per això, s’han de crear entorns que donin suport el seu benestar emocional i social a través de la col·laboració entre pares, educadors i responsables de polítiques públiques que duguin a terme una estratègia integral, així com fomentar la difusió de coneixement i informació sobre els riscos del consum de substàncies nocives.