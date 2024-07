“Celebro els anys i la medalla”

detail.info.publicated L.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’endemà de complir 101 anys d’edat, l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú va rebre la Medalla d’Honor 2024 de la Xarxa Vives d’Universitats, en una sala d’actes plena de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després de la commemoració de l’Any Vallverdú, declarat el 2023 per la Generalitat de Catalunya, l’autor continua celebrant la seua trajectòria com a referent de la llengua i l’escriptura en català. El seu recorregut, amb més de 200 obres publicades, va ser destacat durant l’acte per Miquel Pueyo, exalcalde de Lleida, doctor en Filologia Catalana i professor de la Universitat de Lleida –centre que va proposar la figura de Vallverdú per al reconeixement– en el moment de pronunciar la laudatio en el seu honor. Per la seua part, durant el seu discurs d’agraïment, l’escriptor va assegurar que “és molt agradable celebrar els anys complerts i la medalla alhora” i que “mai no és tard per rebre un guardó, teniu un exemple visible: un servidor”, va fer broma davant de l’audiència. També va recordar la seua trajectòria professional, així com quan va arribar a la Universitat de Barcelona el 1941, “durant una fosca i negra postguerra, amb un ambient repressor”. Així mateix va destacar el seu ingrés a la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (el 1991). “La meua acció es continua centrant en la defensa i l’enrobustiment de la llengua, una tasca d’exigència creixent”, va afirmar Vallverdú, que va afegir: “No podem sobreviure sense la llengua.” L’acte d’entrega de la Medalla d’Honor va comptar amb la presència del president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la UPC, Daniel Crespo, i el conseller d’Investigació i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal. La institució també va fer entrega de la Medalla a la lingüista Gemma Rigau, proposada per la Universitat Autònoma de Barcelona per les seues contribucions acadèmiques pel que fa a lingüística retòrica, i al sociòleg Rafael Castelló, proposat per la Universitat de València pel seu estudi social i demogràfic al País Valencià, així com la promoció de la llengua com a cap del Servei de Política Lingüística del centre.