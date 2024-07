Les temperatures pugen avui fins als 40 graus abans d’un descens generalitzat

detail.info.publicated redacció / AGencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquest dijous serà el dia més calorós de la setmana per a una gran part del territori peninsular, que es veurà afectat per les altes temperatures pròpies de l’estiu i que en algunes zones poden arribar als 40 graus, encara que s’acosta per a divendres una baixada generalitzada de valors. Així, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), demà divendres baixarà notablement la temperatura i dissabte no superarà els 30 graus.

Avui a la nit i demà s’esperen pluges al Pirineu i el Prepirineu. Ja a partir del migdia, creixeran núvols al Pirineu i el Prepirineu, sobretot al sector occidental i també aniran arribant progressivament per ponent. El cel quedarà molt ennuvolat o transitòriament cobert al quadrant nord-oest i mig ennuvolat en la resta del Pirineu i el Prepirineu i del terç oest.

Alleujament tèrmic en els propers dies

En els propers dies es registrarà un lleu alleujament tèrmic, així divendres es registrarà un descens de les temperatures màximes en àmplies zones de la península, com Catalunya.

Risc d’incendis

Aquest dijous amb l’ascens de les temperatures també augmenta el risc d’incendis en pràcticament tota la geografia espanyola, amb índex molt alt en diverses zones de Catalunya.

A més, segons el web de l’Aemet, el nivell de radiació solar ultraviolada és alt a pràcticament tota la península i les Balears (entre 7 i 10), especialment en les hores centrals.