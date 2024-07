28 anys del Doctor Music Festival

detail.info.publicated Redacció

Avui, 12 de juliol, es compleixen 28 anys de l’inici de la primera edició del Doctor Music Festival, un esdeveniment sense precedents en el Pallars i a la demarcació de Lleida que va omplir de música els prats d’Escalarre amb autors de la talla de David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Patty Smith, Blur, Sepultura, Suede o Bad Religion.

Aquesta és la crònica, firmada per Carme Farré, de la primera jornada del Festival, el divendres 12 de juliol de 1996, avui fa 28 anys:

La "moguda" del macrofestival del Pallars va començar ahir a col·lapsar les Valls d'Àneu, amb l'arribada dels primers milers de visitants al recinte que acollirà fins diumenge aquest esdeveniment musical sense precedents al sud d'Europa. Vinguts amb tren, autocars i cotxes particulars, unes 7.000 persones de les més de 20.000 que espera Doctor Music "van prendre" ja Escalarre per escoltar a partir d'avui grans figures del pop-rock. El ritme pop-rock va començar ahir a la nit a sonar a les Valls d'Àneu. Les més de 7.000 persones que "van prendre" ja el recinte del macrofestival de Doctor Music, superant de llarg les previsions de l'organització, van presenciar els primers concerts que van oferir els conjunts espanyols Groove Crew, Deneb i Australian Blonde com a aperitiu al llarg cap de setmana que amenitzaran destacades figures com David Bowie, que actuarà aquesta nit, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Suede o Blur. Vinguts amb tren, autocar o cotxes particulars, els "matinadors" van començar a col·lapsar molt aviat les entrades al recinte i van provocar les primeres cues als accessos al càmping, cabines telefòniques i altres serveis. A cada un se li va col·locar el preceptiu braçalet com a identificació, se li va donar les instruccions d'"ús" del festival i se li va facilitar una bossa d'escombraries per recollir les deixalles particulars. A la C-147 es van formar algunes cues de vehicles a primera hora de la tarda, per la qual cosa els organitzadors van decidir obrir l'àrea d'aparcament abans del previst, a les 16.00 hores. Les retencions van ser momentànies i l'entrada al recinte es va desenvolupar a partir d'aquí amb una fluïdesa absoluta. El muntatge de les botigues i l'intercanvi de pessetes per docs (la moneda oficial del festival) van constituir les primeres feines que van afrontar els visitants. Després van efectuar les primeres passejades per la zona (que ocupa 70 hectàrees) i, a la nit, van gaudir dels primers concerts. Al supermercat es van formar també algunes cues per adquirir productes a preus "assequibles" (75 pessetes una llauna de cervesa o una ampolla d'aigua). Lleida ciutat no va viure aliena al festival. La capital es va convertir en escala obligatòria per als que van utilitzar els trens o autocars (van arribar un total de 22 a Escalarre). Alguns joves, amb la motxilla a l'esquena, van cobrir a peu els últims metres de l'accés al recinte on se celebra el macrofestival que convertirà el Pallars en escenari de l'esdeveniment musical més gran del sud d'Europa. El gruix de les més de 20.000 persones que la promotora musical espera a l'esdeveniment arribaran avui per escoltar grans estrelles del pop-rock.

