Mor als 73 anys l'artista Bill Viola, pioner del videoart

El videoartista nord-americà Bill Viola va morir divendres als 73 anys a la seua residència de Long Beach (Califòrnia). El novaiorquès va morir “pacíficament” al seu domicili per complicacions derivades de la malaltia d’Alzheimer que patia, va informar en xarxes socials Bill Viola Studio, dirigit per la seua esposa, Kira Perov. Assenyalat com un dels artistes contemporanis més importants del món, Viola va començar a guanyar reputació de manera ràpida quan en la dècada del 1970 van començar a sorgir els primers creadors artístics que van treballar amb el vídeo. Des d’aleshores, és considerat com un dels pioners d’aquest gènere artístic en una trajectòria amb reconeixements arreu del món, entre els quals el Premi Internacional Catalunya el 2009. De fet, després de la seua visita a Barcelona per recollir la distinció, Viola va passar per Lleida per estrenar a la Seu Vella una de les seues videoinstal·lacions, The return, de la col·lecció Ocean’s without a shore, adquirida per la Fundació Sorigué. L’artista va explicar aleshores a SEGRE que el monument lleidatà “és el lloc més impressionant on s’ha exhibit la meua obra”. El 2019, aquesta videoprojecció es va convertir en la primera instal·lació permanent del projecte Planta de la Fundació Sorigué a Balaguer, en una sala específica per a l’obra.