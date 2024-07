La targarina Míriam Bedmar participarà en el Mundial de Hip-Hop a Arizona

La ballarina de Tàrrega Míriam Bedmar, de 19 anys, participarà el proper mes d’agost en el Campionat Mundial de Hip-Hop a Phoenix, Arizona, als Estats Units. Ho farà amb el grup Megamalkias, format per més d’una trentena de ballarines, que va guanyar el campionat estatal HHI Spain 2024, celebrat fa uns mesos a Badalona. Bedmar destaca que “sempre havia somiat poder participar en un mundial, és molt fort poder representar el teu país amb ballarins de tot el món”, i revela que “em vaig posar molt contenta quan em van acceptar i em van dir que tenia el nivell per competir a escala mundial”.

Des del mes de juny passat entrena tots els diumenges. Bedmar assegura que “són entrenaments molt durs, comencem amb 4 hores al matí, però en aquestes últimes setmanes els hem intensificat i, per exemple, el passat 7 de juliol vam estar 11 hores entrenant i serà així fins que ens n’anem (el dia 1 d’agost)”. Quant a la coreografia que oferiran en el mundial, avança que “hi haurà moltes acrobàcies i mortals”. Bedmar es va aficionar a la dansa al Gyas Club de Tàrrega, on es va apuntar quan tenia 14 anys fent classes de rítmica i de hip-hop, però ràpidament es va decantar per la dansa urbana.