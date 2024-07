El 34% de les famílies no poden refredar casa seua, segons Save the Children

detail.info.publicated europa press

El 34% de les famílies espanyoles no poden refredar casa seua en els mesos d’estiu. Davant d’aquestes dades i l’inici de l’onada de calor amb temperatures de fins a 44 graus, l’organització ha expressat preocupació per les conseqüències de la calor sobre una població vulnerable que repercutirà en el seu descans, qualitat del seu lleure i rendiment escolar.

Davant d’aquesta situació, Save the Children fa una crida per activar polítiques públiques de mitigament i adaptació dels espais en els quals viuen i es desenvolupen els nens i nenes. "Els bons socials energètics presenten encara elevades taxes de no accés entre col·lectius especialment vulnerables", ha declarat l’expert en pobresa de l’organització, Diego Santamaría.

"La nostra proposta és continuar avançant en la concessió automàtica d’aquest tipus d’ajuts i implementar els fons Next Generation de la Unió Europea amb plans d’adequació climàtica d’habitatges i edificis", ha indicat Santamaría.

Sarah és mare de tres fills que viu en un barri de Leganés (Madrid) i no pot permetre’s refredar el seu habitatge per afrontar les altes temperatures malgrat tenir un fill, Ossama, malalt de diabetis. "Amb la calor la malaltia s’agreuja i he d’evitar que suï molt i que passi calor perquè pot deshidratar-se", assegura la mare.

A Espanya són 2,6 milions els nens que viuen en cases en situació de pobresa que no poden tenir la seua casa condicionada. Segons l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE, els habitatges d’Aragó, La Rioja, Andalusia, Múrcia, les Illes Canàries i Navarra són comunitats que més problemes passen per climatitzar casa seua. De fet, al voltant d’un 40% de les famílies d’aquestes regions reconeix tenir dificultats per condicionar les seues cases. L’any passat, Pamplona va registrar la temperatura més alta de la seua història arribant als 40,6ºC a l’agost i Terol, el 2021, va superar els 41ºC.

En aquest sentit, Santamaría afegeix que "la climatització dels habitatges no està tan estesa en territoris menys acostumats a la calor i en barris desfavorits, la qual cosa comportaria una despesa d’instal·lació que molta gent no pot assumir. A més d’aquest cost, els preus dels subministraments energètics suposen una càrrega excessiva a moltes cases". A això se suma que el parc d’habitatges està especialment envellit en barris de rendes baixes, amb edificis energèticament poc eficients.

Centres Escolars

L’ONG ha posat també el focus en la situació dels centres escolars sobre els quals "no hi ha suficients dades de la climatització a nivell estatal, autonòmic o local". En aquest sentit, l’expert en educació de Save the Children, Alfonso Echazarra, detalla que "és urgent una adaptació de les infraestructures educatives per evitar la vulneració dels drets de nens i nenes a la salut, l’educació o el lleure".

L’organització ha assenyalat que aquests plans han de ser integrals i anar més enllà dels espais d’habitatges i escoles. "La intensitat més elevada i freqüència de temperatures extremes fan necessari convertir les ciutats en espais adaptats, amb refugis climàtics, en espais públics que permetin als nens i nenes desenvolupar el seu lleure de manera segura, saludable i accessible", conclou Echazarra.