Mainat atorga el "perdó" a la seva exdona per un dels dos delictes dels quals se l'acusa

El productor televisiu Josep Maria Mainat presentarà dijous un escrit formal on perdonarà la seva exdona, Angela Dobrowolski, per haver accedit al seu correu electrònic sense permís. D'aquesta forma, decaurà l'acusació pel delicte de revelació de secrets, i la processada només haurà d'afrontar els tretze anys de presó que la fiscalia i l'acusació particular demanen per assassinat en grau de temptativa. Ho ha explicat la lletrada de la víctima, Olga Tubau, a l'inici de la tercera sessió del judici per contra Dobrowolski a l'Audiència de Barcelona. Segons el ministeri públic, Dobrowolski va decidir acabar amb el seu exmarit després d'accedir de forma furtiva al seu correu i descobrir que quedaria exclosa del testament en cas de divorci.

La fiscalia demanava inicialment setze anys de presó per a l'acusada, tretze per l'intent d'assassinat amb insulina l’any 2020 i tres més per la revelació de secrets. Per la seva banda, l'acusació particular sol·licitava catorze anys de presó, tretze per la temptativa d'assassinat i un més pel delicte de revelació de secrets.