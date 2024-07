L’ex de Mainat nega que volgués matar-lo: "Vaig fer tot el que vaig poder per salvar-li la vida"

detail.info.publicated efe

Angela Dobrowolski, exdona del productor Josep Maria Mainat, acusada d’intentar assassinar-lo injectant-li insulina, ha declarat davant del tribunal que quan es va adonar que l’empresari es trobava en un "estat comatós", li va subministrar glucosa i va cridar a emergències: "Vaig fer tot, tot el que vaig poder per salvar-lo la vida."

En la quarta sessió del judici contra Dobrowolski a la secció 20 de l’Audiència de Barcelona, la processada ha apuntat que la causa de la hipoglucèmia greu que va patir Mainat va poder ser deguda que aquest consumia "muntanyes de pastilles" que prenia suposadament per mantenir-se jove.

"Jo no ho vaig voler mort, jo no vaig estimar el meu marit mort", ha manifestat la processada, que només ha respost a preguntes del seu advocat, i que també ha rebutjat que ella tingués un motiu econòmic per atemptar contra la seua vida.