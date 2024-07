Un informàtic diu que l’exdona de Mainat li va demanar de recuperar imatges de les càmeres de seguretat

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un informàtic ha relatat aquest dimecres que Angela Dobrowolski, exdona de Josep Maria Mainat i acusada d’intentar assassinar-lo, va contactar amb ell per desbloquejar el portàtil del productor i descarregar arxius amb informació sobre el coma diabètic i imatges de les càmeres de seguretat.

La tercera sessió del judici aquest dimecres a l’Audiència de Barcelona contra Dobrowolski, a qui la Fiscalia acusa d’intentar matar el productor el juny de 2020 amb una injecció d’insulina que li va provocar una hipoglucèmia greu, ha començat amb el testimoni d’aquest informàtic.

Ha declarat que l’acusada va contactar amb ell a l’estiu de 2020 perquè anés a casa seua perquè "necessitava desbloquejar una contrasenya d’un ordinador", així com descarregar la informació de les carpetes de dos discos durs.

Una vegada a l’habitatge i després de constatar que es tractava de la residència de l’empresari televisiu i que l’ordinador que havia de desbloquejar tenia una icona amb les inicials j.m.m -les de la presumpta víctima-, aquest informàtic va provar de posar-se en contacte amb el fill de Mainat per informar-lo dels fets, encara que sense èxit, ha relatat davant del tribunal.

Atesa aquesta situació, el testimoni ha precisat que va tornar l’ordinador a l’acusada sense arribar a desbloquejar la contrasenya.

El fiscal, a més d’intent d’assassinat, acusa també l’exdona de Mainat d’un delicte de revelació de secrets per presumptament haver accedit de manera furtiva a uns correus electrònics del fundador de la Trinca relatius als tràmits de divorci que aquest tenia intenció d'emprendre, que deixava l’acusada exclosa del testament.

Dobrowolski, segons aquest testimoni, li va mostrar també dos discos durs perquè n'extragués la informació amb l’argument que contenien carpetes que necessitava per als seus estudis de Medicina -cursava l’últim curs en el moment dels fets-, encara que va constatar -ha dit- que un d’ells estava relacionat amb les càmeres de seguretat de la casa.

Segons aquest informàtic, el disc dur amb informació mèdica contenia dades sobre la diabetis -malaltia que pateix Mainat- i la insulina -que en el seu cas està contraindicada- així com diversos enllaços d’internet, algun d’ells sobre el coma diabètic.

Així mateix, d’acord amb aquest testimoni, la processada va tractar de recuperar les imatges de les càmeres de seguretat: el dia dels fets les càmeres van gravar Dobrowolski al saló i entrant a la cuina abans que Mainat patís la hipoglucèmia.

El testimoni ha precisat que finalment no va entregar a l’acusada el contingut d’aquests dos discos durs, tal com aquella li havia demanat, perquè va suposar "que tot pertanyia a Mainat i que ella no hi havia de tenir accés".

Ha afegit que va estar fins en tres ocasions a l’habitatge i que li "va semblar estrany" que les càmeres de seguretat de la casa estiguessin tapades amb "una gorra".