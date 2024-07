Mor Rosa Regàs als 90 anys

L’escriptora Rosa Regàs va morir ahir als 90 anys a la seua residència de Llofriu, on vivia retirada. Nascuda a Barcelona el 1933, la trajectòria literària li va comportar guardons com el Premi Biblioteca Breve, el 2013; la Creu de Sant Jordi, el 2005; el Premi Planeta, el 2001; o el Premi Nadal de novel·la, el 1994. Regàs també va ocupar càrrecs institucionals, com la direcció de la Biblioteca Nacional d’Espanya entre els anys 2004 i 2007.

Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, entre el 1964 i el 1970 va treballar a l’editorial Seix Barral. L’any 1970 va fundar l’editorial La Gaya Ciencia, publicant obres d’Álvaro Pombo, Manuel Vázquez Montalbán o Javier Marías. Acabada la dictadura franquista, Rosa Regàs va llançar la Biblioteca de Divulgació Política, a través de la qual va publicar autors que encara estaven en la clandestinitat. També va fundar les revistes Cuadernos de la Gaya Ciencia i Arquitectura Bis. La faceta d’escriptora va començar a conrear-la a partir del 1983, quan va vendre l’editorial. El 1987 va escriure l’assaig Ginebra i el 1991 la novel·la Memoria de Almator. Azul, el 1994, li va valer el Premi Nadal.Amb Luna lunera, del 1999, va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de Narrativa. El 2001 va guanyar la cinquantena edició del Premi Planeta amb la novel·la d’intriga La Canción de Dorotea.En l’àmbit polític, Regàs també va destacar per firmar, el 1996, els manifestos del Foro Babel, un grup d’intel·lectuals que pressionava per fomentar l’ús del castellà a Catalunya. Entre d’altres hi havia Francisco de Carreras, catedràtic de Dret Constitucional de la UAB i fundador del partit Ciutadans; Féliz de Azúa, professor universitari i escriptor; Anna Maria Moix, escriptora; o Eduardo Mendoza, escriptor. D’altra banda, el 2011 es va presentar a les eleccions municipals de Barcelona pel Partit dels Socialistes de Catalunya com a independent, encara que Regàs va renunciar a l’acta de regidora després de ser elegida.D’altra banda, l’octubre del 2012 va firmar un manifest a favor del federalisme a Espanya i en contra de la independència de Catalunya.

Urtasun destaca el llegat vital i literari

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va destacar el “llegat vital i literari” de Regàs, de qui també va dir que va ser un “exemple d’ironia, audàcia intel·lectual i compromís amb la societat”.

“El seu compromís social seguirà inspirant”

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que el compromís social i feminista de Regàs “continuarà inspirant generacions”.

Agraïment pel seu treball per la cultura

L’editorial Planeta també li va dedicar unes paraules d’adeu: “Ens ha deixat la nostra estimada amiga, escriptora, editora i traductora, Premi Nadal (1994) i Premi Planeta (2001). Descansa en pau, estimada Rosa! Sempre et recordarem i estarem agraïts pel teu treball en el món de la cultura.”