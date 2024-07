La festa del Bacus de Verdú es consolida al setembre pel canvi climàtic

Un any després d’haver avançat el Bacus pel canvi climàtic, Verdú ha decidit consolidar aquestes noves dates per a la Festa de la Verema i el Vi que celebrarà la 34 edició els dies 21 i 22 de setembre. L’alcaldessa, Georgina Procter, va explicar ahir que “seguim amb aquestes dates, que l’any passat van funcionar molt bé, i continuem atents a veure com evoluciona el clima per anar movent l’esdeveniment als condicionants que el raïm ens demani”. Quant a la programació, Procter va destacar que “pretenem consolidar els canvis introduïts l’any passat” com és el cas de la Cursa del Bacus, que celebrarà la segona edició diumenge a les 9 del matí, o la Fira d’Artesania, que en la segona edició comptarà amb una quinzena de parades i s’ampliarà a les dos jornades. Com és habitual, el Bacus acollirà la Mostra de Vins de la DO Costers del Segre amb la participació d’una desena de cellers en la 29 edició, entre les quals n’hi haurà un de procedent de Cars en el marc de l’agermanament entre Verdú i aquesta localitat francesa.

Altres activitats destacades són la Gran Piada i el Concurs de Sardanes. El programa inclou també l’estrena de la Trobada de Vehicles Clàssics i la coincidència aquest any amb la Ignasiana BTT.