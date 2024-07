El Castell del Rei, escenari d'un tast de vins

La terrassa del Castell del Rei al Turó de la Seu Vella va acollir ahir una vetllada de degustació de vi i gastronomia sota el cel estrellat de Lleida. El celler Tomàs Cusiné va presentar una sèrie dels seus vins de la Denominació d’Origen Costers del Segre.

Els assistents també van poder disfrutar de coca de recapte des d’aquest mirador de la ciutat. L’activitat va estar organitzada pel Consorci del Turó de la Seu Vella i va comptar amb la col·laboració de La Ruta del Vi de Lleida. A més, forma part del cicle d’estiu Estiu en Viu, proposat per la Paeria. En el marc d’aquestes propostes estiuenques, per dimarts vinent s’ha programat un concert d’havaneres a càrrec del grup lleidatà Boira, que també tindrà lloc en el conjunt monumental de la Seu Vella. Per a més informació, es pot consultar el web turoseuvella.cat.