L'esplendor de Iesso

El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES El senat acompanya Cèsar i Cleòpatra en la seua visita a la plaça de Capdevila durant el Mercat Romà. - XAVIER SANTESMASSES

L’edició número 27 del Mercat Romà va congregar ahir més de 6.000 participants que van omplir el centre històric de Guissona. Per superar la intensa calor de la jornada, que va acariciar els 36 graus de temperatura, el consistori va obrir tres refugis climàtics a l’Ajuntament, la Biblioteca i les Fonts de la Vila i alguns comerciants convidaven a refugiar-se els visitants als seus establiments. També van ser ben rebudes les iniciatives de grups de joves i diverses entitats que repartien sucs de llimó i fruita fresca entre la multitud.

Segons l’alcalde de la localitat, Jaume Ars, es tracta d’“una celebració plenament consolidada que aconsegueix la participació de la totalitat de les entitats, comerços i veïns de la població”. Aquesta participació es trasllada als visitants, va comentar Ars. Així, cada any és més difícil veure gent que no vagi amb indumentària de l’època romana.L’activitat en el Mercat Romà va començar a les 10.00 hores amb l’obertura de més de mig centenar d’expositors d’artesania i de gastronomia de proximitat.Les parades es van ubicar als cèntrics carrers Bisbal, Fluvià, la Font i les places Major i Vell Pla. Al migdia, l’alcalde Jaume Ars va entregar a la plaça Major les claus de la ciutat als Cèsar i Cleòpatra guanyadors de l’última edició del concurs d’oratòria de la Bacanal. Es tracta de Manuel Vilches i Glòria Ribera, que després van recórrer els carrers acompanyats del senat.Durant la celebració, cada racó del centre històric d’aquesta localitat de la Segarra es dedica a una activitat. Així, Capdevila va acollir un campament de legionaris i també diverses propostes de jocs infantils; les Fonts i la plaça Sant Felip Neri van donar cabuda a activitats de narració d’històries; la plaça Major va acollir una mostra de tàctica militar a càrrec dels legionaris de Iesso; i la plaça de l’ajuntament, les lluites de gladiadors i les representacions de la venda d’esclaus.

El Mercat Romà té cada any la participació del comerç, les entitats i l’ajuntament

Per a la celebració del Mercat Romà, les entitats i la brigada i tècnics municipals ambienten cada carrer amb estàtues, guirnaldes i pòsters. De la mateixa manera, els safarejos de les Fonts de la Vila són adequats com a unes termes romanes que alguns van aprofitar per banyar-se. La jornada va oferir també al matí la cercavila dels gegants Piteu i Llúcia, la desfilada de legionaris i, a la tarda, la cercavila de Bacus i Cattus, dos dels gegants creats expressament per a la festa romana. La celebració acaba cada any amb l’espectacle de l’Escola de Dansa Montse Esteve a la plaça Major, acte que dona pas a la Bacanal, amb unes 700 persones.