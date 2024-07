El nou reglament d’estrangeria flexibilitzarà requisits per regularitzar immigrants

detail.info.publicated efe

El nou reglament d’estrangeria que planteja el govern espanyol flexibilitzarà els requisits perquè més immigrants puguin regularitzar la seua situació a Espanya, amb més facilitats en aquest sentit per a les víctimes d’explotació laboral i una nova fórmula d’arrelament denominat "de segona oportunitat".

Així ho ha anunciat la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en una roda de premsa després de presidir la Conferència Sectorial de la Immigració, en què s’ha presentat a les autonomies aquesta reforma del reglament, que ha entrat en fase d’audiència pública.

Un dels canvis més rellevants que ha detallat la ministra és una millora en el procediment per regularitzar als immigrants que han patit explotació laboral i més protecció perquè aquestes persones puguin "canviar d’empresari" en cas d’aquest tipus d’abusos o davant de la impossibilitat de fer la feina.

També en matèria laboral, es facilitaran els procediments i es permetrà compatibilitzar la feina per compte propi i aliè i s’introduiran millores en la regulació de les activitats de temporada, afavorint les "contractacions col·lectives".

Nous arrelaments sociolaboral i de segona oportunitat

El nou reglament crea el denominat "arrelament sociolaboral", pel qual podran regularitzar la seua situació a Espanya els qui portin dos anys al país i en presentin un o diversos contractes de treball que sumin almenys 20 hores setmanals.

Per "afavorir la disminució del temps previ d’irregularitat" es rebaixa de tres a dos anys la permanència continuada a Espanya exigida, i també s’elimina el requisit de tenir vincles familiars a Espanya.

A més, per ajudar a l’entrada al mercat laboral es redueix el nombre d’hores exigides de 30, en còmput setmanal, a 20. Una vegada aconseguida aquesta integració laboral i aconseguida experiència, segons ha explicat Migracions, és més senzill saltar a contractes amb jornades completes.

Per evitar fraus, s’exigeix que s'hagi de mantenir el treballador tres mesos d’alta a la Seguretat Social en un període de sis mesos, per poder prorrogar-ho un any més. Per a l’arrelament social es continuaran exigint tres anys de permanència a Espanya, comptar amb vincles familiars i mitjans econòmics suficients.

I es crea un nou "arrelament de segona oportunitat", similar a l’actual arrelament laboral, que requereix dos anys d’estada prèvia a Espanya i un període mínim de sis mesos d’activitat laboral per compte d’altri.

El procés de contractació de persones en origen també se simplificarà i flexibilitzarà, de manera que els empresaris tinguin més informació en tot el procediment.

Quant a la formació, la ministra ha anunciat que, amb aquesta reforma, les persones que venen a Espanya a realitzar estudis superiors no han de renovar els seus permisos cada any, si no que van a disfrutar d’una autorització que duri el que durin els seus estudis.

També es facilitarà una via ràpida o un 'fast-track' per poder enllaçar aquest permís amb una autorització de treball una vegada acabats els estudis, de manera que els estudiants poden treballar des del primer moment, una vegada acabada la formació.

Flexibilitzar el reagrupament familiar

El tercer gran bloc d’aquesta reforma és el que té a veure amb els llaços familiars i, en aquest sentit, es flexibilitzaran tots els requisits per accedir al reagrupament familiar, per exemple, facilitant la manera d’acreditar que es tenen recursos econòmics per acollir el familiar.

I quant als familiars d’espanyols, es modificarà l’arrelament familiar i s’aprovarà l’estatut de familiar d’espanyol com una categoria pròpia que tingui en compte tota la jurisprudència de l’àmbit de la Unió Europea.

La ministra ha resumit que amb el nou reglament "se simplifiquen procediments, s’eliminen duplicitats i es donen més garantia i rigor jurídic" al text, alhora que s’introdueixen novetats de la normativa europea i es poleixen "aspectes" sobre el que existia la "imperiosa necessitat" de millorar.