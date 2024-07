La UE adverteix Meta que els comptes gratuïts a canvi de dades personals són "una pràctica enganyosa"

detail.info.publicated acn

La Xarxa de Cooperació per a la Protecció del Consumidor ha advertit de nou a Meta en relació amb el seu nou model de negoci -batejat com 'pagar o consentir'-, que ofereix als usuaris un model de subscripció sense anuncis o una versió gratuïta a canvi d'anuncis personalitzats i de l'entrega de dades personals. Segons l'autoritat europea, les accions de Meta podrien constituir "pràctiques enganyoses", ja que l'empresa no va oferir suficient informació als consumidors per entendre "les implicacions" de la seva decisió. En aquest sentit, sosté que els usuaris de les plataformes han estat exposats a "pressions indegudes" per veure's obligats a prendre una decisió "immediata", una pràctica que podria traduir-se en sancions.

En el comunicat publicat aquest dilluns per la Comissió Europea -que ha coordinat l'acció liderada per l'autoritat francesa per a la competència-, l'executiu apunta que s'han identificat diverses accions que es podrien considerar "injustes i contràries" a les directives europees sobre pràctiques comercials deslleials i sobre clàusules contractuals abusives.

En primer lloc, les autoritats creuen que Meta va "confondre" els usuaris fent servir la paraula "gratuït" per referir-se als usuaris que no volien subscriure's a les plataformes. "Meta els obliga a acceptar que l'empresa pugui generar ingressos a través de les seves dades personals", apunta la investigació.

Al mateix temps, consideren que la multinacional nord-americana emprava termes "imprecisos" com per exemple 'la teva informació' quan en realitat es referia a les 'dades personals' dels usuaris.

En paral·lel, les autoritats critiquen que Meta "pressionés" als consumidors que feien servir plataformes com Facebook o Instagram sense pagar a acceptar una sèrie de condicions, sent conscients que les plataformes "sovint constitueixen una part significativa de la seva vida social".

Següents passos

Meta té fins al pròxim 1 de setembre per respondre l'avís de la Xarxa de Cooperació per a la Protecció del Consumidor i de la Comissió Europea per proposar solucions. En cas que no adoptés les mesures necessàries, les autoritats podrien prendre "accions correctores, incloses sancions".

El comunicat d'aquest dilluns, a més, arriba poc després que l'executiu comunitari advertís a l'empresa de Mark Zuckerberg que el seu model de negoci incomplia la Llei de Mercats Digitals. En cas que les sospites de l'executiu s'acabessin confirmant, Meta s'exposaria a una sanció de fins al 10% de la seva facturació global.