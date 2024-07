Brussel·les obre una investigació a Glovo per les sospites de formar un càrtel en el sector de les entregues en línia

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha obert una investigació a Glovo davant les sospites que l'empresa podria haver format un càrtel en el sector de les entregues en línia. Segons ha detallat aquest dimarts l'executiu, Glovo i Delivery Hero -dues de les plataformes més grans d'Europa- haurien compartit informació "sensible" i haurien acordat "no robar-se treballadors" entre el juliol de 2018 i el juliol de 2022 gràcies a una participació minoritària de Delivery Hero dins Glovo. "En cas que es confirmés la conducta, suposaria un incompliment de les normes de competència, amb efectes negatius sobre els preus, les opcions dels consumidors i les oportunitats per als treballadors", ha assenyalat la vicepresidenta executiva de la Comissió, Margrethe Vestager.

Les operacions que investiga la Comissió Europea s'haurien produït abans que Delivery Hero adquirís pràcticament la totalitat de Glovo. Abans de la compra, Delivery Hero -amb seu a Alemanya- i Glovo -amb seu a Barcelona- també s'haurien repartit mercats geogràfics per fer front a l'entrada de nous competidors en diferents territoris.

L'obertura formal de la investigació arriba després que Brussel·les dugués a terme, entre el juny de 2022 i el novembre de 2023, una sèrie d'inspeccions sense avís previ a les instal·lacions de les dues empreses, en el marc d'una iniciativa de la Comissió per avaluar presumptes col·lusions en el sector.

En casos com aquest no hi ha cap data límit per concloure la investigació. "La durada dependrà de diversos factors, inclosa la complexitat del cas, el grau de cooperació de les parts i l'exercici dels drets a la defensa", especifica la Comissió. Al mateix temps, Brussel·les deixa clar que l'obertura d'una investigació formal "no prejutja el seu resultat final".