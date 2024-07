El Govern aprova la creació d'un grup estable de docents substituts per als propers tres cursos

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació d'un grup estable de docents substituts format per persones que tindran nomenament i, per tant feina assegurada, durant tot el curs. La mesura aprovada és per als propers tres cursos i la convocatòria per a cada curs establirà el màxim de professionals que constituiran els grups estables en cada comarca o districte. Per al curs vinent, el grup s'obrirà per a 2.140 dotacions, 1.357 del cos de mestres i 783 de professors de secundària. Els interessats s'han d'inscriure en una especialitat i comarca -districte en el cas de Barcelona- i aniran encadenant les diferents substitucions que sorgeixin en aquest àmbit.

Entre una i altra, la persona romandrà al centre on hagi cobert la darrera baixa, tot i la incorporació de la persona absent.

Les persones que formaran part dels grups se seleccionaran seguint criteris d'igualtat, mèrit, capacitat i concurrència. La convocatòria per al proper curs encara no està oberta i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha dit en roda de premsa que s'està acabant de tancar el calendari.

Plaja ha assegurat també que la mesura ha de permetre cobrir les substitucions de manera més àgil, especialment allà on hi ha més dificultats, i donar estabilitat als interins.

La iniciativa compta amb un pressupost de 102 milions d'euros anuals i de més de 300 en el conjunt dels tres cursos. Un cop transcorreguts aquests tres cursos, s'avaluaran els resultats en termes d'eficàcia i eficiència i es decidirà si s'incorpora coma mesura estructural en el sistema de borsa de personal interí docent.