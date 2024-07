Obsequis olímpics 'made in' Ponent

A part dels esportistes lleidatans que seran olímpics a París enguany, els Jocs entregaran també obsequis commemoratius made in Lleida, concretament de Bellpuig, on els ha fabricat Carles Teixidó al seu estudi de maquetisme d’arquitectura i producció d’elements museogràfics L’Esfera.

Teixidó explica que es tracta d’uns obsequis que li ha encarregat la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) per entregar al personal tècnic que s’encarregarà del bon funcionament de les competicions olímpiques de bàsquet 3x3, tant aquells que muntaran les pistes com els que controlaran els marcadors o els àrbitres, entre altres. Teixidó destaca que “no es tracta del projecte més difícil, complicat, bonic ni impressionant en el qual hàgim treballat”, malgrat que reconeix que “dona glamur” i es mostra “molt satisfet” de poder posar el seu granet de sorra als Jocs Olímpics de París que s’inauguraran divendres.El disseny dels obsequis va ser obra de la mateixa FIBA, mentre que el treball de l’estudi de Bellpuig ha estat materialitzar les 40 unitats encarregades utilitzant resina amb incrustació de resina blanca per a la base i vidre per a la pilota, segons detalla Teixidó.

No és la primera vegada que L’Esfera treballa per a la FIBA, de fet ja es va encarregar de confeccionar els mateixos obsequis per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i és el responsable d’altres guardons com els trofeus MVP World Tour, que distingeixen el jugador més valuós de les competicions mundials de bàsquet en la modalitat 3x3. A nivell provincial i local, d’aquest estudi de maquetisme de Bellpuig, que farà vint anys el 2025 vinent, també han sortit els guardons del Premi Internacional Ciutat de Lleida, Llanterna Digital, Estel o Valeri Serra i Boldú.

Carles Teixidó també és conegut per ser escultor d’elements d’imatgeria festiva com la Quimera dels Pallaresos o els Nans de Menàrguens.

Les maquetes de la Casa Batlló de Barcelona surten de Bellpuig

L’Esfera de Bellpuig també és responsable de les maquetes de la Casa Batlló de Gaudí de Barcelona des de fa més de cinc anys. Teixidó indica que “hem dissenyat la maqueta de tota la Casa Batlló (des de la façana de passeig de Gràcia fins al pati interior i el terrat, amb tots els detalls i il·luminació) que utilitzen per enviar promoció a nivell mundial així com la maqueta de la façana de passeig de Gràcia de dos metres d’altura que serveix per projectar màpings, i una altra maqueta de l’edifici abans de la rehabilitació que va fer Gaudí, preparada per veure en realitat augmentada a través d’una aplicació”.