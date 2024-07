Romeria de fanalets en honor a Sant Jaume

Els més petits van tornar a ser els protagonistes ahir de la tradicional romeria dels fanalets que va recórrer els carrers del centre de Lleida a ritme de música i cultura popular. I ho van fer acompanyant la imatge de Sant Jaume, que s’està durant tot l’any a la capella del Peu del Romeu, quan es compleixen precisament seixanta anys de la seua creació.

Com és tradició, la romeria, declarada l’any passat Patrimoni d’Interès Nacional, va partir de la parròquia de la Mare de Déu del Carme, a rambla Ferran, amb la desfilada de Ball de Bastons, cavallets, capgrossos i gegants i acompanyats per autoritats i l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, organitzadora de la festa, així com per la Banda Municipal de Música, pubilles i junta de l’Associació de Veïns de Jaume I. Al Peu del Romeu, els gegants Jaume I i Lionor van fer un ball d’honor i la Banda Municipal va interpretar la sardana Els Fanalets de Sant Jaume. La clausura va tenir lloc a la plaça de les Comèdies.

També Balaguer va celebrar la festa amb música, gegants i una desfilada a la plaça de Sant Jaume, activitats organitzades per l’Associació de Veïns del Centre Històric.