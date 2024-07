Tècnica pionera per operar tumors

L’hospital Vall d’Hebron ha aplicat una nova tècnica per localitzar i extirpar tumors a la part tova del paladar mitjançant la robòtica i la tecnologia 3D. És el primer centre de l’Estat que ha utilitzat aquest mètode, que se serveix d’un robot cirurgià per accedir al tumor a través de la boca, evitant realitzar una incisió al coll i preservant els sentits de la pacient. Així ho va explicar ahir el doctor David Virós, cap del Servei d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll del centre, que va detallar que fins ara el procés habitual per operar aquest tipus de patologies implicava una cirurgia oberta que podia afectar la respiració, la parla i la deglució. L’equip mèdic del Vall d’Hebron preveu poder intervenir amb aquesta tècnica en uns vint casos a l’any.

El cap del servei d’Otorrinolaringologia va explicar que el primer pas va ser recrear el tumor de la pacient amb tecnologia 3D. Aquesta tècnica els va permetre navegar pel seu interior i conèixer detalladament la relació entre totes les estructures de la zona, així com els problemes que podien sorgir durant la intervenció. A partir d’allà, els metges van preparar l’operació amb el robot cirurgià Da Vinci, ja utilitzat en altres intervencions en el mateix hospital i que permet realitzar incisions mínimes i precises en espais reduïts i de difícil accés. L’hospital preveu intervenir amb aquesta tècnica en uns vint casos a l’any, però Virós va matisar que també l’utilitzaran en altres carcinomes malignes de cap i coll, la qual cosa suposaria actuar en fins uns cinquanta casos anuals al Vall d’Hebron.