Bellvís torna al segle XVII amb Els Firals

Teatre, malabars, danses populars, gegants i mercat d’artesania. Els veïns de Bellvís tornen aquest cap de setmana al segle XVII amb la 28 edició d’Els Firals per recuperar la llegenda de Cal Bufalà. Centenars de persones van visitar ahir a la localitat, que va inaugurar la seua fira artesanal amb una representació de titelles sobre la llegenda de Cal Bufalà que va fer gaudir de valent els més petits. Més tard va ser el torn dels adults, que van refrescar el paladar amb el tradicional vermut d’Els Firals, a càrrec de la colla gegantera.

A la tarda, el poble va donar la benvinguda als nobles, en un acte amenitzat per malabars i acrobàcies. Hi va haver des de representacions teatrals fins a recreacions històriques, passant per música en viu i competicions de tir amb arc. Els Firals de Bellvís són una oportunitat per conèixer la rica herència cultural de la zona a través d’una festa que no només celebra el seu passat, sinó que uneix la comunitat.

El programa continuarà avui amb una xocolatada popular a la Fonda, mentre que a les 11.30 hores tindrà lloc una missa amb cant gregorià a càrrec de la coral Espiga d’Or, amb l’assistència dels nobles a l’escenari del mercat. Més tard és quan se celebrarà el bateig dels petits de la Casa Bufalà, el desenllaç de la història de Joan i Maria i l’expulsió de les tropes de Felip IV.La festa fa referència a la prerrogativa reial de la família Bufalà de donar asil a tots aquells que, fugint de la justícia, arribaven a tocar l’anella del seu picaporta. La festa culminarà amb gegants, danses, acrobàcies, malabars de foc i alguna sorpresa a la tarima dels nobles.