El 22 de juliol va ser el dia més calorós registrat a la Terra

El 22 de juliol de 2024 va ser el dia més calorós registrat al món, segons una anàlisi de la NASA de les dades de temperatura diària global. El 21 i el 23 de juliol d’aquest any també van superar el rècord diari anterior, establert el juliol de 2023.

Aquestes temperatures rècord són part d’una tendència d’escalfament a llarg termini impulsada per les activitats humanes, principalment l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, segons informa l’agència espacial nord-americana.

"En un any que ha estat el més calorós registrat fins la data, aquestes últimes dos setmanes han estat particularment brutals", va dir en un comunicat l’administrador de la NASA Bill Nelson.

Aquesta troballa preliminar prové de les anàlisis de dades dels sistemes Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) i Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP), que combinen milions d’observacions globals d’instruments a terra, mar, aire i satèl·lits utilitzant models atmosfèrics. GEOS-FP proporciona dades meteorològiques ràpides i gairebé en temps real, mentre que la reanàlisi climàtica de MERRA-2 porta més temps, però garanteix l’ús d’observacions de la millor qualitat, segons la NASA. Aquests models són executats per l’Oficina de Modelatge i Assimilació Global (GMAO) al Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA a Greenbelt, Maryland.

Al gràfic de dalt, els valors de temperatura mitjana global diària de MERRA-2 per als anys 1980-2022 es mostren en blanc, els valors per a l’any 2023 es mostren en rosa i els valors des de 2024 fins juny es mostren en roig. Els valors de temperatura global diària de l’1 al 23 de juliol de 2024 de GEOS-FP es mostren en violeta.

Els resultats coincideixen amb una anàlisi independent del Programa d’Observació de la Terra Copernicus de la Unió Europea. Si bé les anàlisis presenten petites diferències, mostren una àmplia coincidència quant al canvi de temperatura al llarg del temps i els dies més calorosos.

Els últims registres de temperatura diària es produeixen després de 13 mesos de records mensuals consecutius de temperatura, segons els científics de l’Institut Goddard de Estudis Espacials de la NASA a Nova York.

La seua anàlisi es va basar en el registre GISTEMP, que utilitza únicament dades instrumentals de superfície i proporciona una visió a més llarg termini dels canvis en les temperatures globals amb resolucions mensuals i anuals que es remunten a finals del segle XIX.