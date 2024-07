Música i emocions a l'Horta

detail.info.publicated L. BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El concert de Queralt Lahoz dissabte a la nit va atreure a una gran quantitat de públic jove. - PAU PASCUAL PRAT

L’edició estiuenca del festival cultural i gastroturístic L’Art a l’Horta va concloure ahir a Grenyana amb una gran varietat de propostes artístiques gratuïtes. Des de dissabte, l’Ermita de la Mare de Déu de Grenyana va acollir el certamen, coorganitzat per l’Auditori Municipal Enric Granados i el Teatre de l’Escorxador de Lleida, que tenia com a objectiu posar de relleu la terra, l’entorn i la naturalesa de l’Horta lleidatana.

Entre les propostes, va destacar l’actuació de la cantant de Santa Coloma de Gramenet Queralt Lahoz dissabte a la nit, que va ser tot un èxit de públic. “Ens va visitar molta gent jove, una cosa que celebrem perquè ens agrada arribar a perfils nous”, va assegurar Purificació Terrado, directora de l’Auditori Municipal Enric Granados. “Al principi, la logística ens preocupava una mica”, va reconèixer Terrado, que va afegir: “L’accés a l’Ermita era complicat, ja que el camí és molt estret.” Per resoldre-ho, el festival va habilitar una línia d’autobús llançadora, que va fer diversos viatges des del centre de la ciutat cap a Grenyana i viceversa.El disseny dels escenaris va anar a càrrec de l’arquitecte Josep Maria Puigdemasa, que va procurar aprofitar l’espai natural de l’Ermita. Així mateix, l’espectacle de funambulisme H de la companyia gironina La Corcoles va poder realitzar-se sota l’ombra d’un àlber d’uns 25 metres per protegir de la calor tant el públic com els artistes.La protagonista de l’exhibició, Mariona Moya, es va mostrar agraïda amb l’organització del certamen, atès que “és una disciplina que ha quedat una mica oblidada perquè és complexa quant a estructura”. Sens dubte, va ser una de les actuacions amb què més va connectar un sorprès públic, que va dedicar els seus aplaudiments i va demostrar l’admiració per les demostracions de la funambulista.