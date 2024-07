Ni 'short' ni bermudes, els calçotets, tipus bòxer, són els nous pantalons curts d’aquest estiu

Stradivarius, firma del grup Inditex, aposta pels bóxers, peça que normalment no es veu al carrer, però aquesta temporada es converteixen en la tendència indiscutible.EFE

Ni 'short' ni bermudes, els calçotets, concretament els bòxer, són els nous pantalons curts d’aquest estiu, un acte de rebel·lia estilística que encapçala la generació Z amb la intenció de buscar versàtils i còmodes conjunts, "a més de divertir-se amb aquest joc de robar a la parella la roba interior".

"Aquesta tendència trenca fronteres, m’encanta", assegura a EFE el dissenyador Juan Duyos, que apunta que els joves aposten per aquesta moda a fi d’aconseguir estilismes còmodes i pràctics, a més de divertir-se amb aquest joc de robar a la parella les peces per vestir-te i sortir al carrer.

Les barreres entre el masculí i el femení s’han diluït, "les peces sense gènere estan a l’ordre del dia, és molt natural", diu Duyos que recorda que Yves Saint Laurent va ser pioner: "Va introduir l’esmòquing en el vestir de la dona".

Des d’aleshores, les peces de l’home han migrat a l’armari femení i viceversa com s’ha vist en els treballs de Colom Spain, Gucci, Louis Vuitton, Jacquemus o Dominnico.

"L’etiqueta 'genderless' és cada vegada més recurrent i convida a vestir amb llibertat, independentment del sexe o identitat de gènere", diu Duyos, que pensa que "el bòxer té aquesta part lúdica i divertida que convida a barrejar-lo amb tot".

Una peça que avui es combina amb samarretes, camises de tall masculí (de cotó o lli), sabatilla d’esport o sandàlies, "s’ha convertit en una peça bàsica, un comodí," detalla el creador que compte que està tendència l’està veient en amigues i clientes properes.

"No és imprescindible pertànyer a la generació Z per lluir-los, basta amb tenir ganes", argumenta Juan Duyos qui creu que més que una rebel·lia estilista és una forma de divertir-se amb la moda com ja va fer Jean Paul Gaultier amb la cotilla.

"És probable que aquesta moda s’allargui i els bòxer es llueixin amb mitges i leotards, les temporades s’estan difuminant", explica el dissenyador, conscient que la moda és capritxosa. Amb aquesta tendència, el bòxer és l’última peça íntima en afegir-se a la llista de roba interior que ara es llueix amb vista a l’exterior.

Abans van ser els sostenidors 'bralette' -d’encaix tipus top-, després les cotilles, les clàvies, els portalligacames i els tangues i ara, es fa un pas més i els calçotets es llueixen com uns pantalons curts com bé han demostrat models i gurus de moda com Alexa Chung, Bella Hadid, Kendal i Kylie Jenner.

La temporada passada, el bòxer s’utilitza com a roba interior, es treia o deixava veure per sobre de pantalons de tir baix o minifaldilles, "no obstant, ara aquesta peça íntima trepitja el carrer sense embuts", assegura l’experta en comunicació de moda Pepa Fernández, qui apunta que director creatiu Glenn Martens, al capdavant de la firma Dièsel, ha creat un bòxer unisex en cotó i sobretenyits en tons neutres.

Però no només les dones surten al carrer en bòxer, els homes, també com s’ha vist en la Setmana de la moda masculina de Milà, concretament l’actor Paul Mescal per anar a l’última desfilada de Gucci va optar per lluir bòxer amb camisa bàsica i mocassins.

Creat per Jacob Golomb el 1925, el bòxer va ser ideada per substituir als pantalons de cuir que utilitzaven els boxejadors. La seua fama es va estendre ràpidament, va eclipsar a l’eslip i ara dissenyadors i firmes de moda com Zara la converteixen en un bàsic de l’estiu.