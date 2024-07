Els visitants que pernocten a Andorra es gasten 190 euros de mitjana en compres

Publicat per europa press

Els visitants que com a mínim passen una nit a Andorra gasten de mitjana de 190 euros en compres, mentre que els que només passen el dia al país gasten una mitjana de 107,30 euros.

Així ho recullen els resultats dels primers estudis impulsats per l’Observatori del Comerç, segons ha informat aquest dimecres la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) en un comunicat.

L’estudi també mostra que un 90% dels visitants enquestats per a l’estudi van comprar durant la seua estada al país i la majoria ho van fer a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Segons la nota de la CCIS, els articles més comprats pels visitants són el material esportiu (38,7%), perfumeria (38,1%), tabac (32%) i alimentació i begudes sense alcohol (22,7%).

L’oferta comercial d’Andorra està "molt ben valorada" i un 74,6% dels enquestats recomanaria el Principat com a destinació de compres, destacant l’oferta variada, els preus, un entorn agradable i la seguretat.

En canvi, entre les persones que no recomanarien el país com un destí de compres, un 68,4% afirma que els preus "ja no són atractius".

Evolució

L’estudi també recull una evolució històrica del comerç urbà des de 2015 fins 2024 i després d’analitzar 2.262 establiments dels quals, 979 són comerços, indica que Andorra contínua sent "una destinació de compres".

Un 78% del comerç en trama urbana es concentra a Andorra la Vella (avinguda Meritxell), Escaldes-Engordany (avinguda Carlemany) i el Pas de la Casa (carrer Major i avinguda d’Encamp).

Respecte al dinamisme del comerç es detecta "una millora de l’experiència urbana" amb intervencions en l’espai urbà i també destaca l’increment d’obertures de nous comerços o la reforma dels existents.

També s’indica que en el termini estudiat ha augmentat la presència de botigues amb marca de fabricant i franquícies, a més d’aparèixer formats orientats a preu i descompte i altres que se centren en l’experiència de marca.

Igualment assenyala el creixement de 'concept stores' destinats a un client prèmium, l’aparició de comerços on la gastronomia és també una experiència comercial i l’especialització més elevada de l’esport i l’automoció, que ofereixen "una experiència de 360 graus".

Finalment s’assenyala com a repte la polarització del consum i els efectes de les noves propostes comercials, la diversificació de productes, l’orientació comercial, la innovació i la necessitat de disposar de més indicadors per fer seguiment de l’evolució de l’activitat comercial.

El projecte de l’Observatori del comerç, liderat per la CCIS, naix com una de les iniciatives incloses dins del projecte Estratègic de Compres amb la intenció de donar continuïtat al nou Pla de Comerç presentat pel Govern el mes de maig passat.