Protecció davant les altes temperatures

Els veïns de la província de Lleida van intentar aïllar-se de la calor durant la jornada rècord d’ahir, en la qual es va superar per primera vegada aquest estiu els 41 graus als municipis de Castellnou de Seana i Organyà. Molts van buscar un refugi a les seues llars, llocs de treball i altres recintes com les piscines, especialment durant les hores centrals del dia. La Paeria va recordar que els recintes de Lleida, on els termòmetres van assolir ahir els 40,4º, ja van ampliar el seu horari des de l’inici de temporada amb una hora més, fins a les 20.30, per actuar de forma preventiva davant dels episodis de més calor. Només ahir més de 1.600 persones van visitar aquests recintes i la setmana passada van registrar 13.900 usuaris. Altres localitats van anunciar que ajornarien el tancament de les seues piscines. A Raimat, van mantenir les portes obertes fins a les 21.00 h, en comptes de les 20.00 h, mesura que es mantindrà avui, a l’espera que acabi demà el pic de calor. D’altra banda, uns 2.000 comerços de tota la demarcació actuen com a refugis climàtics durant aquest estiu a través de la iniciativa impulsada per Pimec Comerç Lleida. El seu president, Manel Llaràs, va afirmar que “no mantenim un control estricte de la gent que utilitza aquest servei, però els comerços ens diuen que com més pugen les temperatures, més gent solen acollir”. Llaràs va explicar que van impulsar la campanya per tal d’oferir una ajuda contra la calor als veïns i va aclarir que “es tracta d’un complement als refugis climàtics oficials”.

41,5ºC