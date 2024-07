Restriccions per l'onada de calor

Publicat per SegreCynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van viure ahir la segona jornada de l’onada de calor, amb màximes que van marcar els 41,5º a Castellnou de Seana. En aplicació del nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d’incendi forestal, els Agents Rurals van tancar l’accés a cinc espais naturals de Catalunya, entre aquests el de la Baronia de Rialb i, per primera vegada, a la Ribera Salada. En aquesta zona, els agents rurals de l’Alt Urgell van precintar sis accessos al riu de la Ribera Salada, al terme municipal de Bassella. Són els que transcorren al costat de la carretera C-26, des de la intersecció amb la C-14, a Bassella, fins a Ogern. Van indicar que la voluntat és fer pedagogia amb els ciutadans que pretenguin accedir a la zona en alerta i que és una de les més freqüentades, tant per veïns de la comarca com per turistes arribats de fora, per refrescar-se.

Les restriccions es mantindran, de moment, fins divendres. A més, s’hauran de desplaçar a un nucli habitat les acampades, activitats esportives i rutes previstes en espais forestals i les colònies s’hauran de fer a l’interior de les edificacions o en l’entorn immediat si hi ha mesures de prevenció d’incendis. Per comarques, les Garrigues va ser ahir la segona de Catalunya amb més municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa, amb 17; seguida del Solsonès, amb 9; l’Urgell, la Noguera i la Segarra, amb 6 cada una; l’Alt Urgell, amb 3; el Jussà, amb 2 i el Segrià, amb un. Uns altres 56 municipis estaven en el nivell 3 a les comarques de la Noguera (16), Segrià (12), Segarra (12), Garrigues (6), Solsonès (5), Urgell (4) i Alt Urgell (1).

Una desena de dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir en l’extinció d’un incendi que va calcinar 12 hectàrees de rostolls en un camp segat a Claravalls, nucli de Tàrrega. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 13.12 hores i es van activar una desena de dotacions, entre les quals dos àrees, que van donar per extingit el foc, que es va originar al costat de la carretera C-14, a les 14.23 hores. Les flames van cremar rostolls, ja que el camp ja estava segat.

Així mateix, al matí, els Bombers van treballar en un incendi de vegetació que va afectar 3.500 metres quadrats de terreny al costat de la carretera LV-2012 a Fulleda, a les Garrigues. El 112 va rebre l’avís a les 8.55 hores i hi van treballar set dotacions terrestres. El foc es va originar prop d’una línia elèctrica, que es va desconnectar per seguretat durant els treballs d’extinció. D’altra banda, set dotacions van acudir a última hora de la tarda d’ahir a Balaguer per sufocar un foc d’una nau d’una empresa de farratges. A l’interior hi havia bales.

Alerta nocturna amb temperatures de més de 25º a Ponent

L’episodi de calor també s’està notant a les nits tòrrides, amb temperatures que la passada matinada van superar els 25º a Vilanova de Segrià, quan a les 3.00 hores va marcar 25,6º, segons el Servei Meterològic de Catalunya, o de 25 a Camarasa. També van registrar nits tropicals (de més de 20) nombrosos municipis lleidatans com Tàrrega, amb 24,4º; la Granadella, 23,9º, i Alguaire, 23,8º. D’altra banda, a Barcelona, algunes previsions apuntaven que aquesta passada matinada hi podria haver la primera nit veritablement infernal, superant els 30 graus. La capital catalana va assolir ahir els 40º, la més alta en 110 anys de registres de l’Observatori Fabra.