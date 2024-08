Avís preventiu per la presència de partícules en suspensió a Ponent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va activar ahir un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a causa de nivells elevats de partícules en suspensió a la Zona de Protecció Especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona i Ponent. La principal causa és la intrusió de pols africana que, des de dimarts, està afectant Catalunya, on ha elevat la mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La mitjana diària dels nivells de PM10 en l’ambient atmosfèric de dimarts va superar el valor de 50 micrograms per metre cúbic a 4 estacions de mesurament: les de Lleida, Juneda, Montcada i Reixac i l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La previsió és que els nivells de PM10 es mantinguessin elevats ahir. L’avís preventiu s’activa per reduir les emissions de contaminants, com les partícules emeses a causa de les activitats humanes, que s’afegeixen a les ja presents en l’atmosfera per motius naturals.

Per altra banda, les comarques lleidatanes van viure ahir el tercer dia de l’onada de calor amb màximes que van superar els 41 graus a Gimenells, Seròs i Alcarràs, amb la mateixa temperatura de 41,3º, i Lleida, amb 41,2º. La nit també va ser tòrrida (més de 25 graus) en nombrosos municipis. Protecció Civil manté activats els avisos per avui, jornada en què els termòmetres podrien tornar a arribar els 40 graus, per baixar a partir de demà, on es posaria fi a l’onada de calor.

41,3ºC