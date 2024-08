Llimiana, Seròs i Lleida tornen a superar els 40 ºC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Per quart dia consecutiu els termòmetres de Lleida van tornar a estar per sobre dels quaranta graus i Ponent va liderar una jornada més les temperatures més altes de Catalunya. El valor més alt que va registrar el servei de meteorologia de Catalunya (Meteocat) va ser a Seròs, mentre que l’agència estatal de meteorologia (Aemet) el va captar a Llimiana i en ambdós casos va ser de 40,6 graus. A Lleida ciutat també es van superar els quaranta segons l’Aemet, l’estació de la qual va registrar 40,1 graus, mentre que la de la Femosa que té el Meteocat va captar 39,9 graus. Altres municipis que van estar a dalt de tot en el rànquing de temperatures van ser Sant Romà d’Abella i Alcarràs amb 40,2 graus, Castellnou de Seana amb 40,1 i Tàrrega i Alfarràs amb 39,8, a banda de Lleida ciutat, segons el Meteocat, que va destacar que en la jornada d’ahir la calor sufocant es va concentrar a les comarques de Ponent, mentre que a la resta de Catalunya es van registrar valors alts però no extrems com els viscuts a Lleida.

La previsió meteorològica preveu que avui el mercuri doni un respir, també en les temperatures mínimes. D’altra banda, també es preveuen cel ennuvolat i precipitacions a la tarda.

40,6ºC