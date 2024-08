Serveis socials amb IA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Drets Socials posa en marxa la wSocial, una eina innovadora d’intervenció amb què ja treballen els serveis socials d’Aran, Manresa, Vic i Esplugues de Llobregat. S’anirà desplegant progressivament per arribar a les 109 àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya, és a dir, a tots els municipis de més de 20.000 habitants i totes les comarques.

Detectar situacions de vulnerabilitat o fer propostes d’intervenció basades en els serveis i prestacions socials que ja hi ha al territori són dos de les funcions que pot tenir wSocial. Una eina que connecta i harmonitza els sistemes d’informació del món local amb els departaments.

A partir d’ara, les entrevistes dels usuaris es gravaran i, a través de paraules clau, algoritmes i intel·ligència artificial, es podran detectar millor les necessitats i els professionals sempre hi tindran l’última paraula. També s’ha preparat el sistema per compartir dades amb Salut per accedir a informació sobre graus de discapacitat o dependència. En un futur, quan s’integrin sistemes com el d’Educació o el de l’Agència Tributària, els professionals de serveis socials podran saber a quina escola va un nen que estan atenent o si una persona compleix els requisits de la renda garantida. El Govern assenyala que la confidencialitat està garantida i que només s’hi tindrà accés amb l’autorització de l’usuari.

En vigor la llei de la UE que regula l’ús d’aquesta tecnologia

■ La llei d’intel·ligència artificial de la UE, pionera al món, va entrar en vigor ahir,encara que l’aplicació obligatòria tardarà encara dos anys, per regular-ne l’ús en funció del risc que suposi per a les persones i impulsar la indústria europea davant de la Xina o els EUA. La llei identifica sistemes d’alt risc que només es podran utilitzar si respecten els drets fonamentals. En general, prohibeix la vigilància massiva en espais públics, però permet que en certs casos les forces de l’ordre puguin fer servir càmeres d’identificació biomètrica amb prèvia autorització judicial.