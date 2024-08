El Canal d'Urgell, eix del desenvolupament urbà de Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arribada de l’aigua a través del Canal d’Urgell va permetre que el municipi de Mollerussa portés a terme una gran expansió econòmica i social que es va veure reflectida en el paisatge. A prop del tram urbà del canal es trobava l’antiga fàbrica de La Forestal d’Urgell, fundada el 1890 i que va estar en actiu fins al 1980. El complex d’edificis que formaven part d’aquesta empresa incloïa una destacada xemeneia. Molts van ser enderrocats després que l’empresa declarés la suspensió de pagaments.

Ara, la zona compta amb empreses com Centre Mèdic Pla d’Urgell, així com part del recinte firal i habitatges. La major part del traçat de la séquia principal del Canal d’Urgell al seu pas per la ciutat és visible i al camí de Belianes (a prop dels Mossos d’Esquadra) connecta amb la banqueta que arriba fins al Salt del Duran a Golmés i segueix cap a Vilanova de Bellpuig.

El passeig La Salle en una imatge de la primera meitat del segle XX.MEMÒRIA GRÀFICA

El passeig La Salle, a mitjans dels anys vuitanta. MEMÒRIA GRÀFICA

Hi ha un tram, tanmateix, que va ser cobert als anys vuitanta. Es tracta del que discorre sota el passeig La Salle, que es troba davant la seu del Canal d’Urgell, a l’altre costat de l’N-II. La reforma va permetre arreglar i pavimentar la zona fins a la via del tren i posteriorment cap al terme municipal del Palau. Val a destacar també l’existència d’un antic llac davant de l’edifici del Canal d’Urgell que va desaparèixer per procedir a urbanitzar la zona.