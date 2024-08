Suport caní als jutjats de Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Justícia, Drets i Memòria ha estrenat a Lleida aquest mes de juliol, i de manera pionera a Catalunya, el projecte Can Confident per proporcionar acompanyament emocional als menors durant les exploracions judicials. La iniciativa es va presentar ahir a la seu dels serveis territorials on es duen a terme les declaracions gravades que acabaran sent una prova preconstituïda i on es farà aquesta teràpia assistida amb gossos. L’objectiu és crear un entorn segur i de més confiança per poder facilitar la declaració del menor i que aquesta experiència sigui menys traumàtica a l’haver de reviure uns fets dels quals han estat víctimes. Es duu a terme després d’un conveni firmat amb l’Associació Ilerkan de Lleida, la presidenta de la qual, Maylos Rodrigo, va mostrar ahir algunes de les activitats que fan els gossos de teràpia, com el Nemo i la Laika, durant aquestes exploracions.

El director dels serveis territorials de Justícia a Lleida, Robert Cabasés, va destacar que es tracta d’un projecte “molt positiu, especialment perquè els menors són les víctimes més vulnerables”, i va recordar que el servei està obert a tots els partits judicials de Lleida. Així mateix, va assenyalar que una de les condicions perquè pugui donar-se aquest acompanyament caní és que hi hagi una autorització expressa per part dels tutors del menor i de la comitiva judicial. En aquest últim cas, van destacar que hi ha una bona acceptació per part dels jutges perquè s’utilitzi aquesta eina. Segons Cabasés, es vol contribuir a crear el millor entorn possible per a la seua declaració, que es convertirà en una prova preconstituïda, que, en moltes ocasions, és l’únic element per poder acusar l’investigat.Per la seua part, Eric Lletjós, coordinador dels equips d’assessorament tècnic penal (EATP) de Lleida, va explicar que un dels objectius és el d’afavorir la comunicació entre els menors i els professionals i reduir la revictimització que pot suposar explicar uns fets que fa que els revisquin. “La teràpia assistida amb gossos serà una bona eina per facilitar la declaració, atès que aquesta ha de ser clara i consistent” perquè després es pugui utilitzar de cara a un judici.Sobre les sessions, Rodrigo va explicar que els gossos seran “el primer i l’últim” que veuran els menors, la qual cosa ajudarà a tenir un record més positiu. Així mateix, oferiran una presència tranquil·litzadora a través de la interacció amb carícies i jocs.

Iniciativa gestada fa dos anys des de Lleida i Balaguer

El projecte es va començar a gestar fa dos anys gràcies a la iniciativa de la llavors jutge degana de Balaguer, Aurembiaix Giribet, i la coordinadora de l’EATP, Montse Berenguer. Giribet va destacar que “els jutges sabem de lleis, però per tractar amb menors necessitem ajuda de professionals i la teràpia assistida amb animals serà un èxit”. En les sessions sempre hi haurà professionals de l’EATP i de l’associació Ilerkan.