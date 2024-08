Estrelles de TikTok de Ponent

Publicat per tatiana fernández Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aplicació TikTok es va crear a la Xina l’any 2016 i, malgrat aparèixer més tard que altres xarxes socials, ha aconseguit gairebé el mateix impacte en molt menys temps. Permet als usuaris gravar, editar i compartir vídeos en loop, jugant amb música, efectes de so o filtres, gràcies a la seua gran adaptació i facilitat d’ús les persones poden crear vídeos en 1 minut. És per això que, tant joves com de majors, han après a esprémer al màxim aquesta aplicació. També ha estat motiu de polèmica els últims anys perquè es tem que el govern xinès pugui utilitzar TikTok per recopilar dades, exercir control algorítmic i interferir en dispositius personals. Com no podria ser de cap altra manera, a Lleida també hi ha grans creadors de contingut que triomfen a la xarxa social. Aquests tiktokers s’han viralitzat i han aconseguit èxit sense oblidar on s’han criat, exposen a les seues xarxes socials que són de Ponent i molts d’ells promocionen i treballen amb marques properes al seu entorn.

Marina Pérez "Reivindico Lleida a través de l’humor i la naturalitat"

Aquesta lleidatana, estudiant de Periodisme i Comunicació Audiovisual en la UdL, volia reivindicar l’accent lleidatà i ignorar els estereotips que es tenen oferint un contingut que ningú no donava. Va començar fa dos mesos i els seus vídeos no han parat de triomfar. Rep l’afecte amb il·lusió, però amb els peus a terra perquè l’efecte de les xarxes pot ser efímer. Es vol dedicar al periodisme, i encara que el que fa està relacionat, prioritza els seus estudis i la seua estabilitat.

Família Teleyoubee : "Som la família de Ponent més coneguda de Port Aventura "

FAMÍLIA TELEYOUBEE, 13.000 seguidors

Port Aventura va contactar amb aquesta família lleidatana per conèixer els seus membres i a poc a poc es van convertir en una de les més conegudes que promocionava el parc d’atraccions de Vila-seca amb els seus tiktoks. Gràcies a la informació que donen en els seus vídeos, a les seues imatges i, sobretot, a la seua naturalitat han aconseguit imposar-se en TikTok. Tot i així, aquesta fama no els ha canviat i sempre han posat Lleida per davant per promocionar una marca o una botiga, abans que qualsevol altra.

Noelia Moya : "He viscut un canvi radical en la meua vida"

Noelia Moya, 2'6 M seguidors.

S’ha criat a Lleida i en el confinament va passar de milers a milions de visualitzacions un dia penjant vídeos a casa seua. Li agrada improvisar i crear contingut de lifestyle. És una persona polifacètica, vol ser dj i treure temes de música, també fa esports de contacte de manera professional i està treballant en un nou projecte per ajudar els altres a aconseguir els seus objectius.

Paco Hernández : "Vaig passar de llegir còmics a ser tiktoker i escriptor"

Paco Hernández, 3,7 M seguidors.

Aquest lleidatà de 45 anys va començar en TikTok de casualitat i un dia guanyo mil seguidors. Ara treballa a la UdL i penja vídeos per a gairebé 4 milions de perfils amb un contingut sobre còmics, dades curioses, que no saben o que les pel·lícules no donen sobre aquests. No hi ha dia que no pugi vídeo, li apassiona el que fa i escriure. És autor de diverses obres i està treballant en una nova obra.

Yodin Galàctic : "Sento que el que faig amb Yodin és complir els meus somnis"

Yodin Galactic, 1,6 M seguidors.

Rayssa, de Lleida, és infermera però la seua passió és la comunicació i les xarxes. Va començar a fer vídeos graciosos amb el ninot BabyYoda i en un mes ja tenia 100.000 seguidors. La seua font d’inspiració són els seus dos fills, per això la personalitat de Yodin és la d’un nen entremaliat. Els seus tiktoks pels carrers de la ciutat han arribat a tenir més de 17 milions de reproduccions i ha aconseguit crear una comunitat. El seu desig és dedicar-se plenament a les xarxes i poder viure només d’ella

Carla Galeote : "Tinc un públic fidel a les meues idees feministes"

Carla Galeote, 360.000 seguidors.

Amb 23 anys, està graduada en Dret en la UdL és activista feminista a TikTok. Va penjar el primer vídeo abans del 8M de 2021 i es va viralitzar. Té un públic fidel als seus principis, compartint la idea que és possible un país millor, un país més feminista. Les xarxes l’ajuden a fer política que, juntament amb el dret, és la seua vocació i al que espera dedicar-se més enllà de pujar vídeos a TikTok.