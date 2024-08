Èxit dels 'Tallers itinerants' de l'Oficina Jove de l'Urgell

Un dels tallers d’art programats per l’Oficina Jove de l’Urgell, a Nalec. - OFICINA JOVE DE L’URGELL

El projecte Tallers itinerants, que organitza l’Oficina Jove de l’Urgell, s’està desenvolupant amb èxit de participació des de l’inici el mes d’abril passat. La iniciativa té com a objectiu programar activitats diverses als municipis més petits de la comarca de l’Urgell. Així mateix, promou la participació dels joves d’entre dotze i trenta-cinc anys al territori per fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Entre les activitats realitzades fins ara hi ha tallers d’art, de teles, una classe de defensa personal i també una xarrada.

Al llarg de tot aquest mes, s’han programat tres tallers de ceràmica als municipis de Nalec (dissabte), Maldà (dimecres vinent) i de Belianes (el 26 d’agost).Per a més informació sobre pròximes activitats i tallers, així com la formalització de les inscripcions, es pot consultar el compte d’Instagram d’@oficinajoveurgell.