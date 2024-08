La DGT alerta d’un frau mitjançant notificacions de multes per SMS i mail

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Alerta, frau! La DGT no envia mai missatges SMS ni mails notificant sancions ni sol·licitant pagaments urgents als usuaris. Només notifica sancions via correu postal i a través de la Direcció Electrònica Viària.” D’aquesta forma, la Direcció General de Trànsit (DGT) va alertar ahir d’un nou intent de frau suplantant la seua identitat. Es tracta d’un cas de smishing, un atac cibernètic que es dirigeix a les persones a través d’SMS (servei de missatges curts) o missatges de text. El terme és una combinació d’“SMS” i “phishing”. Aquests missatges realment porten a llocs de web falsos en què els ciberdelinqüents volen obtenir dades personals i financeres de les víctimes per portar a terme robatoris d’identitat o fraus econòmics.

Per intentar que les persones no caiguin en aquesta trampa, la DGT subratlla que mai no sol·licitarà realitzar un pagament a través d’un SMS o un correu electrònic. A més, tampoc no envia les notificacions de les multes a través d’aquestes vies per la qual cosa si es rep alguna notificació sospitosa de ser un frau cal denunciar- la a la Policia Nacional i ignorar-la per complet. També es pot avisar a través del web oficial de la DGT o trucant a les seues oficines. Les estafes segueixen a l’alça amb més de 16 denúncies al dia a les comarques de Lleida el 2023.