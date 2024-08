Impulsen tallers i activitats per a dones al Centre Cívic de la Mariola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cívic de la Mariola acollirà fins al proper 30 de setembre una prova pilot de la iniciativa Espai Lleida Cuida, que promou la creació de sinergies entre dones i fomenta l’empoderament femení.

Es tracta d’un projecte emmarcat en la campanya 1.000 ulls de la Paeria de Lleida, que ofereix atenció i informació en prevenció de violències, tallers, sortides i costura compartida, així com un espai de guarderia de nens les tardes de dilluns a divendres.Aquest projecte pretén proporcionar un entorn segur per a les dones, amb activitats per reflexionar i treballar la cura emocional, amb especial atenció a les necessitats familiars. El servei compta amb dos especialistes en promoció d’igualtat que coordinen l’espai i ofereixen informació i suport a les dones que ho necessitin.La programació s’actualitza cada setmana en funció de les necessitats i el funcionament de l’espai. L’horari és de dilluns a divendres de les 09.00 hores a les 18.00 hores; i els dissabtes i diumenges es fa de tarda, de les 14.00 hores a les 20.00 hores, i s’ajusta a les activitats programades. Per participar-hi, cal fer una inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l’adreça lleidacuida@paeria.cat.