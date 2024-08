Arranca una nova onada de calor

Publicat per agències

Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica una onada de calor que comença avui i en la qual es podran batre rècords de temperatures a l’Estat, especialment en la jornada de diumenge. Hi ha avís de nivell taronja per temperatures màximes al pla de Lleida; la vall de la Guadiana de Ciudad Real; vall del Tajo, a Extremadura i Castella-la Manxa, sud d’Àvila i a les hortes i zona metropolitana de Madrid i Henares de la Comunitat de Madrid, així com al sud de l’illa de Mallorca. Se superaran els 35 ºC en la major part d’interiors de la meitat sud i nord-est peninsular, altiplà nord, sud de Galícia i les Balears; i els 40 ºC en valls del vessant atlàntic, sud i del nordest i en punts de la Manxa.

“Màxima precaució”

Protecció Civil va demanar aquest dijous “màxima precaució” davant de l’episodi de calor ja que pot augmentar el risc d’incendis. Demanda a més alsciutadans que si es descobreix el foc quan comença, s’avisi al número d’Emergències 112 de forma immediata. Es recomana limitar l’exposició al sol, mantenir-se en llocs ben ventilats i ingerir líquids i menjars lleugers i regulars, preferiblement rics en sals minerals i aigua, com fruites i hortalisses. Diumenge podria començar a entrar una massa atlàntica més fresca pel terç occidental peninsular, si bé les temperatures es mantindran amb pocs canvis o fins i tot en ascens en bona part del territori, especialment al Cantàbric